Cancela o almoço! Pelo direito de comer o que eu quiser a qualquer hora

Não é só sobre quantidades, mas também sobre ordem e melhores momentos do dia. No Japão, empresas como a Cycle.me já apostam no que se passou a chamar de crononutrição, que foca no melhor momento para consumir determinados nutrientes.

A startup Dot.me, por exemplo, lançou com a rede 7-Eleven a linha Cycle.me, composta por alimentos e bebidas funcionais com embalagens que indicam o horário ideal de consumo (manhã, tarde ou noite).

"Nós estamos começando a entender mais sobre como respeitar o nosso relógio cronológico, sabendo que os nossos corpos têm necessidades em momentos diferentes do dia", explicou ao VML Intelligence Takayoshi Jonathan Chinen, fundador da Dot.me.

A também japonesa Shiseido, conhecida por seus cosméticos, se uniu à marca de sucos Kagome para criar a linha Rootina, de "drinques de beleza" com versões "Sun" e "Moon", para serem consumidas de dia ou de noite pensando em ritmos biológicos distintos.

Com o mercado de alimentos funcionais projetado para crescer mais de 10% ao ano até 2032, os consumidores estão mais exigentes quanto o que querem para sua saúde e para suas vidas.

Empresas que respeitam a nossa fome — e o horário que ela dá as caras — devem ter mais sucesso nesse caminho, mostrando que os desejos e manifestações biológicas dos nossos corpos devem ser ouvidas.