Cerco e deportações em Gaza: negar comida é a forma mais cruel de guerra

A tentativa do grupo evidencia o nível de desespero que tomou conta da comunidade internacional diante daquilo que já é descrito como um dos maiores colapsos humanitários dos tempos recentes.

Desde março, com o endurecimento do bloqueio israelense, Gaza praticamente não recebe alimentos. Para tentar responder à pressão internacional, Israel autorizou a criação da Gaza Humanitarian Foundation (GHF), uma entidade privada, opaca e com forte apoio dos EUA.

Israel bloqueou por completo a entrada de ajuda humanitária no território. A medida veio após o colapso de um cessar-fogo e, oficialmente, visava pressionar o grupo extremista Hamas.

O resultado, entretanto, foi outro: mais de 2 milhões de pessoas encurraladas, sem acesso a comida, água ou medicamentos. Em abril, um relatório apoiado pela ONU já alertava que a fome atingia um em cada cinco habitantes. Desde então, a situação só piorou.

Mas os dados divulgados pela GHF são outros: dão conta de que cada cesta de alimentos contém entre 63 a 65 porções para alimentar 5-6 pessoas por até quatro dias e que já foram distribuídas mais de 140 mil cestas, totalizando cerca de 9 milhões de refeições.

Especialistas e testemunhas, entretanto, questionam a veracidade dos dados: a GHF estaria distribuindo mais pacotes por dia do que agências da ONU experientes, o que é considerado inverossímil.