Nada de influencers e listas: o prazer de comer sem seguir roteiros alheios

Já nem é preciso vasculhar as redes sociais de celebridades para descobrir onde elas costumam jantar ou sair para comer. Tornou-se comum encontrar em jornais e sites listas e guias que revelam os restaurantes frequentados por atores, modelos, empresários e, claro, chefs.

Na era do "influencerismo", em que pessoas mais ou menos relevantes em suas áreas parecem exercer um poder real sobre as escolhas do público, esse tipo de conteúdo virou tendência. "Descubra onde o chef Beltrano come quando está em Londres"; "os japoneses preferidos da atriz da série do momento"; "os restaurantes onde Ciclano janta com a família em Seul".

É verdade que essas listas podem render boas descobertas — locais fora do radar, projetos interessantes pouco cobertos pela mídia tradicional. Mas o que impressiona é a velocidade com que, de repente, não mais que de repente, parece que todo mundo virou especialista em onde comer na próxima viagem ou no jantar de sábado à noite.