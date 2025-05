Com 'foodpalooza' e revolução, Copenhague é 'o' lugar para quem ama comer

Ao lado de Redzepi, chefs como Rasmus Kofoed (do Geranium) e Rasmus Munk (do Alchemist) consolidaram a posição da cidade no cenário internacional.

Kofoed, conhecido pela precisão técnica e menus sazonais meticulosos, foi o primeiro a conquistar três estrelas Michelin para um restaurante na Dinamarca — e o único outro restaurante da Dinamarca (e baseado em Copenhague) a chegar ao topo do mundo, em 2022.

Já Munk, com sua abordagem performativa e provocadora no Alchemist, usa a comida como ferramenta para explorar temas sociais como o plástico nos oceanos, o trabalho infantil e os direitos dos animais.

Com duas estrelas Michelin, o espaço oferece uma experiência multissensorial em cinco atos, combinando alta gastronomia com arte, ciência, música e tecnologia, num ambiente monumental que mais parece um laboratório de teatro culinário.

O chef também é um dos líderes do Spora, um centro de inovação com mil metros quadrados que pretende levar os princípios do Alchemist ao público geral. O espaço conta com cozinhas de pesquisa, laboratórios de microbiologia e um estúdio de som e design 3D de última geração.

Não por acaso, um dia depois do MAD, o chef e sua equipe realizaram ali um pequeno congresso para falar do Futuro da Comida (Future of Food), em que nutricionistas, cientistas e engenheiros de instituições como Oxford e NASA falaram de temas como as novas descobertas da microbiota para a saúde e como vamos cozinhar no espaço.