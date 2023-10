A pandemia, mais recentemente, causou um efeito parecido: para evitar que os passageiros tirassem as máscaras nos voos, órgãos do governo ligados à saúde proibiram refeições à bordo — para alegria das companhias.

Os clientes que não ficaram felizes: voos de horas eram proibidos de contar com qualquer tipo de comida.

Imagem: Maria Argutinskaya/Getty Images/iStockphoto

Agora que as refeições voltaram, regressamos aos tempos de "frango ou pasta" ou, quando muito, do pacote de batatas chips com água. Mas parece que finalmente há novas perspectivas para as alimentações nos céus.

Com chefs renomados, cardápios pensados para driblar as limitações aéreas e um desejo de conquistar os passageiros pelo estômago, as companhias parecem estar dispostas a deixar a má fama gastronômica para trás

"Estamos transformando os rumos do catering aéreo", afirmou Molly Brandt, ex-concorrente do "Top Chef" e hoje cozinheira executiva da Gategroup. Finalmente, parece haver um novo cenário se formando no horizonte azul.