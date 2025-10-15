De motivo de piada a melhor do mundo: a redenção dos vinhos da Inglaterra

Uns vinte anos atrás, ao visitar a maior crítica de vinhos do mundo, Jancis Robinson, em sua casa em Londres, ela me recebeu, como de hábito, com uma taça de Champagne. "Quero que você prove este", ela me disse.

Provei. Pensei que não era o melhor que eu já tinha bebido, muito pelo contrário, mas antes de dar minha opinião percebi o olhar maroto da minha anfitriã... e perguntei na lata, "o que é isto?".

Ela deu risada: "Acredite se quiser, mas isto é vinho inglês... e até dá pra beber, não??", ela disse, mas mesmo assim tirou a taça da minha mão e trocou por uma de Champagne de verdade. Ufa!