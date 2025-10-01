Carne 'grelhada' ou no 'ponto da casa' costuma ser fraude nos restaurantes
Já perdi a conta — aposto que você também — do número de vezes em que pedi uma carne num restaurante, expliquei que a queria malpassada, ou antes do ponto, e ouvi a resposta: "o ponto da casa já é rosado", ou "nosso ponto é vermelho".
O ponto da casa? O que é "o ponto da casa"?
Isso não acontece apenas em churrascarias. Também ouço o mesmo em restaurantes de outras especialidades que servem carnes grelhadas. O que é, por sinal, um problema adicional de informação.
O que é um bife (ou peito de frango, ou filé de peixe, ou legume) grelhado? Na cozinha de verdade, seria algo feito na grelha, certo? Uma brasa, ou pelo menos uma fonte direta de calor (ainda que a gás, elétrica, ou com pedras) atingindo o alimento (por baixo ou por cima) sem a mediação de uma panela ou chapa. No máximo com a mediação de uma grelha, claro.
Mas aposto que, fora churrascarias, nove em dez vezes que você viu num cardápio a menção a algo "grelhado", não era grelhado: era feito na chapa.
Sim, mocinha da academia, e mocinho marombado, quando querem comer algo menos calórico, fugir da fritura, e pedem aquele peito de frango grelhado com salada, o que terão pela frente será um filé de frango na chapa.
Chapa untada com óleo pra não grudar. Em outras palavras: frango frito. Com todas as calorias correspondentes. Uma fraude para quem queria um grelhado de verdade.
Mas este é só o começo do problema. Ele continua quando pedimos carne (grelhada ou frita), e enunciamos o ponto desejado. E aí nos deparamos com o enigmático "ponto da casa". É quando aprendemos que, aparentemente, cada restaurante tem seu próprio código sagrado dos pontos de cocção. E que cabe a nós, humildes clientes, conhecer a bíblia culinária de cada um.
Só que não. Acreditar nisto é cair em outra fraude de informação. Os pontos da carne não deveriam variar ao sabor da vontade de cada cozinheiro. Eles fazem parte de um código há muito estabelecido pelas cozinhas do ocidente.
Uma carne bovina ao ponto é sempre rosada e quente por dentro. A malpassada é vermelha e morna, a bem passada, cinza (e há quem goste, fazer o quê?). Isto vale para a carne grelhada, assada, chapeada, frita.
Esta coluna não é um manual de culinária. Mas para quem é da profissão, e necessita de precisão, manuais não faltam. Livros de culinária brasileiros ou estrangeiros — inclusive com o prestígio de escolas como a francesa Le Cordon Bleu, a norte-americana CIA (Culinary Institute of America), ou o vanguardista livro "Modernist Cuisine", entre centenas de outros — dão a letra nos mínimos detalhes. Inclusive com a temperatura interna que as carnes devem ter em cada ponto, para não haver dúvidas ou erro.
Em resumo, não é preciso confiar apenas na aparência, na cor, para acertar no ponto. Embora, convenhamos, um chef que solta dezenas de carnes por dia já deveria ser capaz de imaginar os pontos apenas com o olhar, ou até de olhos fechados (cutucando a carne e sentindo sua resistência).
Um chef meticuloso, porém, pode ter suas tabelas de tempo de fogo (em temperaturas ajustadas para peças de um tamanho padronizado), para evitar qualquer margem de erro.
Mais intuitivo ou mais científico, o fato é que um restaurante poderia, deveria, simplesmente seguir um padrão que é internacional. Inclusive com suas nuances: além do malpassado, ao ponto e bem passado, ainda o "antes do ponto" ou "depois do ponto". Com direito a variações nos exterrnos: o bleu dos franceses (carne apenas marcada por fora, praticamente crua por dentro); e o esturricado, para quem preferir destruir de vez a suculência e o sabor.
