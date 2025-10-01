Carne 'grelhada' ou no 'ponto da casa' costuma ser fraude nos restaurantes

O que é um bife (ou peito de frango, ou filé de peixe, ou legume) grelhado? Na cozinha de verdade, seria algo feito na grelha, certo? Uma brasa, ou pelo menos uma fonte direta de calor (ainda que a gás, elétrica, ou com pedras) atingindo o alimento (por baixo ou por cima) sem a mediação de uma panela ou chapa. No máximo com a mediação de uma grelha, claro.

Mas aposto que, fora churrascarias, nove em dez vezes que você viu num cardápio a menção a algo "grelhado", não era grelhado: era feito na chapa.

Sim, mocinha da academia, e mocinho marombado, quando querem comer algo menos calórico, fugir da fritura, e pedem aquele peito de frango grelhado com salada, o que terão pela frente será um filé de frango na chapa.

Chapa untada com óleo pra não grudar. Em outras palavras: frango frito. Com todas as calorias correspondentes. Uma fraude para quem queria um grelhado de verdade.

Essa, sim, ardendo no fogo, pode ser chamada de carne grelhada. E não as feitas numa chapa Imagem: iStock

Mas este é só o começo do problema. Ele continua quando pedimos carne (grelhada ou frita), e enunciamos o ponto desejado. E aí nos deparamos com o enigmático "ponto da casa". É quando aprendemos que, aparentemente, cada restaurante tem seu próprio código sagrado dos pontos de cocção. E que cabe a nós, humildes clientes, conhecer a bíblia culinária de cada um.