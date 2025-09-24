'Feijoada light' é uma contradição que beira a hipocrisia

Perguntei se ela viria com as gloriosas partes do porco que lhe dão sustância, sabor e untuosidade, além da respeitosa dignidade de aproveitar todas as partes do animal que foi sacrificado para nos alimentar. A saber: nariz, orelha, língua, rabo, pé, além da habitual costelinha, lombinho, linguiças e tal.

A resposta foi que a feijoada não teria isto tudo, porque não é o que o público pede.

Minha feijoada do restaurante A Baianeira Imagem: Josimar Melo

Mesmo decepcionado, resolvi provar, já que a chef Manuelle Ferraz não costuma dar ponto sem nó. Quando a cumbuca chegou, notei que o feijão exibia um caldo brilhante e untuoso. Só de olhar, desconfiei que algo de bom se passava. Claro, pode-se engrossar o caldo do feijão de mil formas, mas nenhum truque (farinha, maisena, gelatina etc.) dá a mesma aparência e sabor que o autêntico colágeno do animal.

E me foi então revelado o segredo. Mesmo que não servindo as partes malditas à mesa, a chef as usa sim no cozimento. E mais: penalizada, a cozinha ainda me ofertou um naco de orelha de porco e outro de pé, que encheram de felicidade meu almoço. (Embora feijoada sem língua e rabo seja sempre meio manca.)

Eu entendo que algumas pessoas não possam, por razões de saúde, comer pratos mais ricos. Assim como outras simplesmente não gostem do sabor de certas partes.