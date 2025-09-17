Achei que a moda de comer porcamente nas redes tinha passado. Mas não

O que leio agora é que esta estupidez nojenta, que desumaniza a comida e enxovalha a gastronomia, está apenas "evoluindo".

Agora não se trata mais de ficar sozinho, diante da câmera do celular, se empanturrando doentiamente com travessas inteiras de lasanha (porção para quatro). O bacana agora pode ser até comer menos, mas ainda porcamente (com as mãos, babando os molhos e assim por diante) — e... falando pelos cotovelos.

Um duplo tormento, portanto: ver um espetáculo porco e ainda ouvir asneiras sem fim de quem não tem nada a dizer (e ainda fala de boca cheia...).

A moda nasceu na Coreia e se espalhou pelo mundo (inclusive o Brasil tem seus representantes) Imagem: Reprodução YouTube

Para entender o que estava havendo (não adiantou: ainda não entendo), assisti a alguns vídeos. Os do velho estilo são mais longos, realmente uma tormenta que pode durar dez ou vinte minutos asquerosos; os mais modernos podem ser mais rápidos, adaptados ao tik tok e ao número de neurônios da plateia. Não vou passar aqui nenhum link em respeito ao bom gosto dos leitores.