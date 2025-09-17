Achei que a moda de comer porcamente nas redes tinha passado. Mas não
Achei que esta estranha moda já havia passado. Mas leio agora na imprensa americana que não, está apenas "evoluindo", mas continua viva e forte.
Estou falando daqueles desagradáveis vídeos de gente comendo pilhas, montanhas de comida, em quantidades paquidérmicas e com gestos animalescos — mesmo quando a infeliz que está protagonizando o espetáculo dantesco é uma mocinha de aparência delicada e frágil.
Este show de horrores tem um nome, mukbang. Nasceu uns vinte anos atrás na Coreia, migrou para os Estados Unidos e achou seguidores no Brasil; mas como não vou atrás de besteiras na internet (pelo contrário, saio correndo delas), não me deparei mais com isto, e achei que seus "atores" já tivessem desistido depois de surtos de obesidade, hipertensão ou coisa pior. Mas parece que não.
O que leio agora é que esta estupidez nojenta, que desumaniza a comida e enxovalha a gastronomia, está apenas "evoluindo".
Agora não se trata mais de ficar sozinho, diante da câmera do celular, se empanturrando doentiamente com travessas inteiras de lasanha (porção para quatro). O bacana agora pode ser até comer menos, mas ainda porcamente (com as mãos, babando os molhos e assim por diante) — e... falando pelos cotovelos.
Um duplo tormento, portanto: ver um espetáculo porco e ainda ouvir asneiras sem fim de quem não tem nada a dizer (e ainda fala de boca cheia...).
Para entender o que estava havendo (não adiantou: ainda não entendo), assisti a alguns vídeos. Os do velho estilo são mais longos, realmente uma tormenta que pode durar dez ou vinte minutos asquerosos; os mais modernos podem ser mais rápidos, adaptados ao tik tok e ao número de neurônios da plateia. Não vou passar aqui nenhum link em respeito ao bom gosto dos leitores.
O espetáculo me parece bizarro: qual é a graça de ver alguém comendo — sem aprender a receita, sem dividir a mesa com ele, sem nada?
Assistir ao vídeo de alguém se maquiando, ou dando nó na gravata, pode fazer sentido: aprender como fazer isto (se forem pessoas que conhecem o ofício, claro). Mas ver alguém se entupindo com uma travessa gigante de comida, sem nem ao menos contar a história ou a receita daquele prato... é de um voyeurismo surreal.
O engraçado é que, pensando no assunto, lembrei de um grande autor de textos de gastronomia, que viveu na França na época da Revolução Francesa e após, Grimod de la Reynière (1758-1837). Era advogado e rico, de família aristocrática; amava as artes e especialmente a gastronomia, que ele abordava, em seus textos, de um ponto de vista cultural e com estilo literário.
Da mesma forma, analisava pratos e ingredientes por seu valor culinário, a ponto de ser considerado um precursor da crítica gastronômica. Seu "Almanach des Gourmands" (Almanaque dos Gourmets), publicado anualmente entre 1803 e 1812, era um verdadeiro guia para os amantes da boa mesa. Ele visitava restaurantes e lojas de alimentos, sobre os quais fazia resenhas cheias de erudição e severidade.
Lembrei dele porque, entre muitas coisas excêntricas que fazia, De La Reynière chegou a fazer jantares "públicos" — mas não com a mesa aberta ao público: poucas pessoas sentavam-se para comer banquetes pantagruélicos, enquanto a assistência... assistia apenas.
Excêntrico, o primeiro destes jantares tinha tema fúnebre, com um caixão decorativo para cada um dos vinte comensais.
Seria, porém, injusto apontá-lo como precursor dos asquerosos vídeos que estou comentando hoje. Não apenas porque a comida e o serviço eram sofisticados; mas também porque eles eram uma demonstração de como servir e como comer: um cardápio adequado (para a época), a louça, o serviço, os modos.
Sempre achei bizarro também este tipo de espetáculo que ele organizava; mas de todo modo, se for para comparar, ele seria mais provavelmente um precursor de personagens como Martha Stewart — só que esta mostrava sua arte de servir através da televisão, livros, revistas.
Se no caso destes dois o público assiste para aprender, os milhões de pessoas que ficam hipnotizados vendo mukbangs buscam o quê? Aprender a comer quantidades insalubres de comida ruim e se lambuzando como porcos? (E precisa alguém ensinar?).
Bem, há teorias de que as pessoas que assistem são carentes. Querem se sentir participando da refeição com o "mukbanger" do outro lado da tela. Seriam solitários fingindo que estão comendo juntos. Ou, ainda — um outro diagnóstico —, pessoas que não podem comer (por motivos médicos, por exemplo) e se comprazem vendo os outros fazendo em dobro o que elas não podem, numa versão masoquista.
Não sei. Parece uma tempestade perfeita para produzir insanidade. Exibicionistas alucinados mostrando suas "habilidades" autodestrutivas encontrando voyeurs carentes do outro lado da tela. Algo não vai bem.
