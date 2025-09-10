Cliente sempre tem razão? Eu acho que não

Projetei na tela uma imagem com os dizeres "serviço não é servidão, é hospitalidade": portanto, quem serve deve fazê-lo como um dom, com orgulho por seu talento e altivez, não como uma subserviência; e ao mesmo tempo, não deve aceitar o cliente que acha que é superior a quem serve (como vemos tanto no Brasil, onde a chaga do racismo, da divisão entre o senhor e o escravizado, continua tão presente).

Há pouco entrevistei o empresário de bares Facundo Guerra, que relatou como, em suas casas, se depara com pessoas que se acham superiores e destratam a equipe do serviço. Para saber como ele reage, você vai ter que aguardar que a entrevista, ainda inédita, vá ao ar no canal Sabor&Arte — só adianto que, segundo afirmou, da parte dele há tolerância zero. Seja quem for o cliente.

Há um problema adicional dos dias de hoje. Antes, para fazer uma queixa em público um cliente precisava escrever uma carta para o jornal. Precisava ser alfabetizado, precisava gastar seu tempo e paciência; era bem provável que, ao se dar todo este trabalho, deveria estar realmente convicto de suas razões.

Agora não: basta ter um instagram qualquer de idoneidade duvidosa, basta inventar uma avaliação raivosa por motivos os mais suspeitos no Trip Advisor ou no Google, e uma pessoa qualquer pode viver seus 15 minutos de ódio e fama, e tudo bem.

Torço para que restaurantes e bares cumpram seu papel de servir bem, e lutar por seus ideais e escolhas (e não se dobrar pelo que parece mais fácil). Torço para que os clientes sejam rigorosos e exigentes nos seus direitos (mas não nos eventuais caprichos).

E que todos tenham razão.