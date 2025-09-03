Meu 'esquerda caviar' favorito, Verissimo mostrou belezas da alma e da mesa
O genial (tanto quanto modesto e quieto) Luis Fernando Verissimo nos deixou no último triste sábado. Era mais do que um escritor: era um pensador, que falava pouco e baixo, mas tinha na mente uma usina de um tipo de sabedoria quase impossível de encontrar: breve e profunda, como uma cachoeira de haicais.
E quase sem falar, a não ser por escrito, transbordava um pendor humanitário tocante. Não faltam detratores (em português corrompido se chamam "haters") para apontar-lhe o dedo acusando: esquerdista, hipócrita, esquerda caviar, é fácil ser de esquerda passando temporadas inteiras em Paris etc.
Não os leio, então não incomodam. São em geral desocupados que adoram ler pessoas que odeiam (só por odiar ainda mais, seu esporte masoquista); ou gente ocupadíssima e bem remunerada, como a gangue do gabinete do ódio bolsonarista que começa a rumar para a cadeia. Fora, claro, os robôs teleguiados.
Não os leio nem respondo (imagino a dolorosa rejeição que sentem, até mesmo os robozinhos treinados para perseguir os democratas!); mas li e lerei Verissimo, sempre.
Até porque tanto ele como eu (numa pretensiosa comparação!) sempre tivemos algumas manias em comum — ser amantes das letras, glutões apaixonados, e de inconfessa alma socialista (atenção haters, esta é sua deixa!).
Verissimo falava pouco pela boca (a preservava para comer e beber, para tocar seu saxofone, enfim, para melhores prazeres que posso imaginar).
Como relatei em minha rede digital, contando de um de nossos encontros, em sua casa eu "monologava" com ele, enquanto ele "monossilaba" comigo — tudo com tradução simultânea da querida Lucia, sua mulher.
Ela, por sinal, outra amante da boa mesa, mas que maneja também o fogão, ao contrário de Luis Fernando, que se dizia incapaz de sequer colocar a carne no espeto — como, por sinal, se isto fosse fácil (e fritar ovo, por acaso é?).
Mas quando escrevia, ele expressava tudo o que era o Brasil e o ser humano, do melhor e do pior. E sempre que tinha uma deixa... falava da boa mesa.
Fez isto em um pequeno romance de humor negro, "O Clube dos Anjos", parte de uma coleção sobre os sete pecados capitais (coube-lhe a gula, claro, e a descrição de uma mórbida confraria de gourmets marcados para morrer). Já o livro "A Mesa Voadora" compilou crônicas também sobre comida e suas tantas implicações.
Reunidas em livro ou não, foram infinitos textos em que a comida espocava em menções como a de seus restaurantes preferidos em Paris, por exemplo, ou do prazer sensual de uma gema mole de ovo frito se esparramando sobre o arroz — sem falar das engraçadas (mas profundas) observações sobre o churrasco (e os churrasqueiros!) de sua terra natal.
Luis Fernando era um gourmet autêntico. Como filho do mundo ocidental, claro que era fascinado pela cozinha francesa, que frequentava em Paris (mas também no Brasil, inclusive em Porto Alegre, aonde me levou uma vez; em troca, eu o trouxe para uma churrascaria... em São Paulo).
Mas ao mesmo tempo em que adorava os franceses, não deixava nunca de reverenciar os sabores da sua terra e da sua infância.
Ele era daqueles de mente aberta e esperta que entendia que, em Paris ou em Porto Alegre, num restaurante francês multiestrelado ou num assado ao ar livre no frio campo gaúcho, o prazer da mesa é um direito inerente ao ser humano, não deveria ser um privilégio.
Nunca houve contradição entre seu amor pela humanidade e pela boa mesa - seja ela com três estrelas Michelin e barões na mesma sala, seja sob milhões de estrelas da Campanha com vaqueiros tomando mate sentados na relva.
