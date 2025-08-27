Saudade da velha e boa cantina onde comia quando jovem? Mau sinal pra você.

Veja bem: estou falando de restaurantes, não da comida de sua santa mãe (ou avó, ou funcionária mineira da sua infância). É bem possível que não tenha mudado muito aquela canja (feita com a galinha comprada viva na avícola do bairro), aquele arroz soltinho (que não difere muito do de hoje, só não precisamos mais lavar), aquele feijão, quando comprado direito.

Mas mesmo estes pratos caseiros podem ter até melhorado. Assim como em muitos restaurantes os ingredientes podem ter piorado muito com a massificação do food-service, conspurcando o fornecedor de uma granja de família. Mas novamente: não estou falando destes adoráveis lugares, mas de uma média de metrópoles brasileiras.

E aí lembro que na época de faculdade, com a resistência física dos vinte e poucos anos, podíamos sair de uma passeata contra a ditadura, enauseados pelo gás lacrimogêneo, marcados pelos cassetetes dos milicos criminosos (soltos até hoje), mas mesmo assim irmos para o Degas (pronúncia: dégas!), em Pinheiros. E nos refestelarmos com gigantescas travessas de bife à parmigiana, devorados com o apetite adolescente e um metabolismo de baleia, comemorando ter fugido da repressão.

Nossas mentes nos dirão até a eternidade que era um manjar dos deuses. Mas se voltarmos lá hoje... e adorarmos como no passado... algo não bate. Ou eles agora usam uma carne melhor do que aquela sola, um queijo e um tomate superior ao então disponível (não por culpa deles) — e então ok, a comida melhorou (mas NÃO É a mesma que amávamos!); ou continua aquela coisa precária, "velha e boa", e se mesmo assim ainda amamos — mau sinal: nosso paladar parou no tempo.

O antigo Hotel Ca'd'oro era ícone da gastronomia... Mas, sem azeite extra-virgem, tudo era regado a óleo de milho Imagem: Divulgação

E não falo apenas dos restaurantes mais simples e acessíveis. Pulando para o alto da pirâmide: o do hotel Ca'd'Oro, em São Paulo, caríssimo ícone da alta gastronomia até os anos 1990. Antes de fechar e reabrir recentemente, eu o frequentei depois de aceitar na Folha de S.Paulo a função de crítico gastronômico, com a condição de ter uma boa verba para visitar várias vezes os restaurantes, com mais gente, para analisá-los, condição indispensável para uma crítica (e que mantivemos até a pandemia).