Josimar Melo

Josimar Melo

Reportagem

Brasil escapa por um triz do 'vira-latismo' gastronômico na COP de Belém

Josimar Melo
Colunista de Nossa
Nosso açaí quase foi proibido em Belém, mas fez parte do cardápio da COP em Dubai... vai entender
Nosso açaí quase foi proibido em Belém, mas fez parte do cardápio da COP em Dubai... vai entender Imagem: iStock

Bem, foi por um triz. Quase o Brasil assina mais uma vez um atestado incontestável de "vira-latismo". Já estava até escrevendo esta coluna, aterrorizado pela notícia de que na Conferência do Clima COP30, que acontece logo mais em novembro em Belém, seria proibido servir... comida de Belém, da Amazônia, do Brasil!

Foi esta a determinação da licitação para os restaurantes do evento, lançada pela Organização dos Estados Ibero-americanos, responsável pelo evento, que excluía nominalmente o açaí, a maniçoba e o tucupi.

Mas então — para alívio meu e dos brasileiros que estão a favor do Brasil (e não conspirando nos Estados Unidos contra nós) — recebi um comunicado do Ministério do Turismo avisando que, após negociações com a OEI, a determinação de proibir nos restaurantes e quiosques da COP30 os itens da comida local seria revogada.

Assim, segundo o ministério, o edital seria republicado nesta última segunda-feira (18) sem as proibições, o que permitirá a presença de comidas da tradição local.

A proibição seria um acúmulo de absurdos — inclusive além do mais óbvio, que era interditar a comida do país em pleno país-sede.

Entre as incongruências está o fato de que a Unesco já havia reconhecido Belém como "cidade criativa da gastronomia"; e até mesmo o fato de que o açaí já tinha sido servido em evento anterior da própria COP — mas em Dubai 2023.

Tacacá: prato típico leva tucupi, que figurou na lista de proibidos nas mesas da COP
Tacacá: prato típico leva tucupi, que figurou na lista de proibidos nas mesas da COP Imagem: Raul Fonseca

Fora que qualquer gringo pode comer, nos Estados Unidos, o açaí produzido na Amazônia, mas brasileiros e gringos não poderiam comê-lo na conferência no Pará. Um absurdo tipo proibir pizza numa cúpula realizada em Nápoles, ou hambúrguer num evento em Nova York.

Por sorte (e por efeito de vários protestos imediatos da comunidade gastronômica) a nova resolução nos poupará de mais este vexame. Mas o episódio veio a calhar para lembrar como a cultura alimentar (e a cultura em geral) é tão frequentemente menosprezada em nosso país, e por gente que nos olha de fora.

Nesta hora é útil lembrar bonitos exemplos de outros países para os quais a comida não somente é cultura, mas até mesmo um elo de sobrevivência para seus cidadãos.

O que fica óbvio neste caso da Itália: em abril deste ano, a equipe do país para o campeonato mundial de patinação artística no gelo em Tóquio foi taxativa.

Os atletas brandiam cartazes com mensagens como "Nunca coloque abacaxi na pizza", ou "Parmigiana é feita com berinjela" (sim, diferente do que acontece nas cantinas brasileiras, o parmigiana lá de Parma é feito com berinjela, nunca com filé).

O 'protesto' da equipe de patinação da Itália durante o campeonato mundial
O 'protesto' da equipe de patinação da Itália durante o campeonato mundial Imagem: Reprodução

Eles também tentaram exortar o mundo a "nunca colocar ketchup no espaguete", e "nada de cappuccino depois das 11h".

Os franceses também não ficam atrás no zelo por sua cozinha. A astronauta francesa Sophie Adenot, escalada para realizar sua primeira missão espacial em 2026, escolheu a dedo a chef para preparar as refeições especiais que terá pela frente durante seus meses de permanência na Estação Espacial Europeia.

Ela é ninguém menos do que Anne-Sophie Pic, a chef mulher com mais estrelas Michelin no mundo, que criou os pratos do "alimento bônus" (que corresponde a cerca de 10% do que eles consomem, em ocasiões especiais).

Prato de Anne-Sophie Pic, a chef que criou o menu francês que vai ao espaço
Prato de Anne-Sophie Pic, a chef que criou o menu francês que vai ao espaço Imagem: Divulgação/JFMallet

No menu, segundo o jornal The Washington Post, estão entradas como foie gras em brioche tostado com limão cristalizado, bisque de lagosta com caranguejo e alcarávia, velouté de pastinaca com curry e haddock defumado, e sopa de cebola com pimenta-rosa e croûtons gratinados.

Os pratos principais incluem carne bovina desfiada e assada com alho negro e baunilha defumada, e frango com pimenta, cumaru e polenta cremosa com queijo comté. Para a sobremesa: arroz doce com coco e baunilha defumada, e creme de chocolate com flor de avelã e café.

Os pratos serão consumidos em momentos de celebração não somente pela francesa, mas por toda a tripulação de vários países. Seus sabores serão embaixadores da cultura de seu país - como açaí e tucupi devem ser do nosso.

