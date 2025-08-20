Brasil escapa por um triz do 'vira-latismo' gastronômico na COP de Belém

Bem, foi por um triz. Quase o Brasil assina mais uma vez um atestado incontestável de "vira-latismo". Já estava até escrevendo esta coluna, aterrorizado pela notícia de que na Conferência do Clima COP30, que acontece logo mais em novembro em Belém, seria proibido servir... comida de Belém, da Amazônia, do Brasil!

Foi esta a determinação da licitação para os restaurantes do evento, lançada pela Organização dos Estados Ibero-americanos, responsável pelo evento, que excluía nominalmente o açaí, a maniçoba e o tucupi.

Mas então — para alívio meu e dos brasileiros que estão a favor do Brasil (e não conspirando nos Estados Unidos contra nós) — recebi um comunicado do Ministério do Turismo avisando que, após negociações com a OEI, a determinação de proibir nos restaurantes e quiosques da COP30 os itens da comida local seria revogada.