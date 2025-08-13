Por que alguém como Elon Musk resolve abrir um restaurante? 'Já deu ruim'
Mas... na boa: o que é que faz um cara como o Elon Musk querer abrir um... restaurante? (Ele abriu um.)
Primeiro: não é o negócio dele. Ele é bom em explodir carros elétricos na terra (faz isto com seus Tesla), e explodir foguetes no ar (idem, com seus Space X). Mas pelo menos, a cada um destes que ele explode, tem lá sua meia dúzia que funcionam, embora os acionistas estejam querendo cada vez mais distância (a julgar pelo valor de suas ações na bolsa).
Segundo: alimentar pessoas não é definitivamente a praia dele. Pelo contrário. Contratado ilegalmente pelo seu parça cor de laranja (com o qual tem aquele amor mal resolvido, um dia se amam, outro se odeiam), em cuja festa fez saudações nazistas, Musk dirigiu o tal DOGE, o departamento para a ''eficiência'' do estado.
Ali sua ação foi, nos poucos meses em que ele ficou, imprimir as políticas do presidente meliante, demitindo dezenas de milhares de funcionários para desbaratar áreas essenciais como educação, saúde e ajuda humanitária (entre outras).
Em resumo: propagando a miséria (física e intelectual) e a fome. A ponto de uma pesquisa recente do instituto Gallup cravar que ele é o cara mais odiado dos Estados Unidos.
Com este histórico de embaixador da fome, ele chega e resolve colocar em prática seu plano de anos: abrir um restaurante.
Isto é o que me intriga. Acho curioso como pessoas acham que abrir restaurante é a coisa mais simples do mundo. Eu entendo que alguém que tem um dinheirinho sobrando queira investir em algo para não deixar aquele capital parado. Comprar um posto de gasolina. A filial de uma papelaria. Uma loja de botões.
Mas um restaurante me parece um desafio que vai além. Não se trata de comprar papeis e tintas, ou botões, e revendê-los ao público. Trata-se de transformar as tintas em obras de arte, ou juntar botões para criar alta costura.
Mesmo para um cara ambicioso e megalomaníaco como ele, será tão simples assim? Ou termina explodindo como um Tesla novo em folha?
Musk quis fazer um restaurante como uma jogada de marketing para promoção dos seus explosivos veículos. A birosca se chama Tesla Diner, em Los Angeles, Califórnia. Uma versão dos antigos postos de gasolina com junk food pra comer enquanto se abastece o carro, como nos anos 1950.
Porém, no caso, com duas diferenças: primeiro, o posto é para recarga elétrica, não gasolina. E como este abastecimento demora uma eternidade, a segunda diferença é que a comida tem que ser consumida dentro do restaurante, não rapidamente no próprio carro.
Abriu como um sucesso estrondoso — todo mundo que tem um Tesla (cada vez menos gente) quis ir conhecer. E começou o caos. Esperas excruciantes, serviço ruim e comida meia boca, segundo a imprensa americana, do site especializado Eater até o grande diário nacional The New York Times.
Então, passadas poucas semanas, o que estes e outros veículos relatam agora é que baixou um DOGE no Tesla Diner: começaram os cortes de tudo, para garantir a eficiência do... boteco.
Já deu ruim. O menu sofreu uma drástica redução. Desapareceram vários itens, como as saladas ''do mercado'', o club sanduíche, e sobremesas como os rolinhos de canela, além de milk-shakes. Itens que pareciam essenciais para o sonho do seu dono de servir pratos básicos da ''comida americana''.
Mas compreensível: o cara não conhece bem a área, afinal é sul-africano, criado no Canadá, tipo um dos poucos migrantes a escapar da sanha racista chauvinista do agente laranja — que também poupou, claro, a mulher Melania Trump, migrante eslovena, e teria poupado também a migrante escocesa Mary Anne Trump, sua mãe (ou não?).
Entre os itens que sumiram do cardápio do Tesla Diner está até mesmo o que seria sua mais impactante atração — o Bacon Épico (!!). Parece não fazer falta: consta que seriam meras quatro fatias de bacon borrachento ao preço de doze dólares (uns setenta reais).
Além dos cortes no cardápio, a operação também foi afetada. Por exemplo, o pouco que restou do menu — três sanduíches, um hambúrguer, um cachorro-quente, dois acompanhamentos e torta de nozes ou maçã — não está mais disponível 24 horas para todo o público, como inicialmente.
A conclusão a que chego é a óbvia: abrir restaurante é coisa séria. Não requer apenas dinheiro ou vontade.
Intuo que se você estiver montado num Everest de dinheiro como o migrante Musk, poderá, apenas com um comando, realizar um sonho do tipo ''vamos largar esta pobre humanidade se ferrando no planeta que nós destruímos e bora nós, arianos, viver felizes em Marte''.
Mas para fazer um mero carrinho de cachorro-quente decente é preciso um refinamento — de paladar, de generosidade, de hospitalidade — que nenhuma fortuna, arrogância ou saudação nazista lhe dará.
