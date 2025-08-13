Por que alguém como Elon Musk resolve abrir um restaurante? 'Já deu ruim'

Mas... na boa: o que é que faz um cara como o Elon Musk querer abrir um... restaurante? (Ele abriu um.)

Primeiro: não é o negócio dele. Ele é bom em explodir carros elétricos na terra (faz isto com seus Tesla), e explodir foguetes no ar (idem, com seus Space X). Mas pelo menos, a cada um destes que ele explode, tem lá sua meia dúzia que funcionam, embora os acionistas estejam querendo cada vez mais distância (a julgar pelo valor de suas ações na bolsa).