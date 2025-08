A mais premiada série sobre comida é um porre; já não basta 'Chef’s Table'?

Mas na "Chef's Table" os cozinheiros eram todos impecáveis e impolutos. No lugar de seres humanos, a séria preferiu fingir que são todos pessoalmente super-homens. Para meu azar, vários daqueles eu conheço pessoalmente — então conta outra.

"O Urso" não finge que é documental como o "Chef's Table", é outra coisa. Ficção mesmo. Mas pra gente que gosta do assunto, fica difícil engolir tanta liberdade criativa, em situações que forçam a barra.

Grande piada (involuntária), na segunda ou terceira temporada, é quando o chef fica preso numa câmera frigorífica, na estreia do novo e chique restaurante, e no improviso vai o gaiato do salão substituí-lo na função de cantar as comandas, ou seja, gritar os pedidos para as várias praças da cozinha.

Então o maître noviço é ungido pelo santo protetor dos restaurantes e aprende, do nada, a organizar a coisa mais complicada, que é o fluxo da cozinha, para que todos os pratos de todas as mesas saiam no timing correto? (Fora que é o chef, que faz isto, quem aprova tudo o que vai para o salão.) Tá bom.

O personagem Richie milagrosamente aprende em instantes o fluxo da cozinha... Tá bom Imagem: Divulgação

Mas fora incongruências de roteiro, acontece que a série adora patinar, especialmente a atual temporada (a quarta), provavelmente a pior. Porque nada anda: nenhum problema novo, e portanto nenhum desafio ou nova solução. Ela fica girando em falso em torno da angústia e melancolia do pobre personagem central.