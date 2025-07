De carne de lhama a jacaré cru e piranha: comi a Bolívia de cima a baixo

Foi onde Martim, meu filho adolescente, enfrentou a visão aterradora da piranha com dentes arreganhados (que de resto ele enfrentou com galhardia) — o peixe, frito, foi servido com chivé (uma farofa de mandioca) e coco. Também no menu, corvina de rio defumada com castanha amazônica (ou do Brasil) e uma pimenta típica local, o ají gusanito.

Jacaré cru picado com molho de maracujá, do Arami Imagem: Josimar Melo/UOL

Outros restaurantes que provei são voltados para a culinária típica. No Phayawi (que significa cozinha, na língua aymara), a chef Valentina Arteaga recupera receitas de sua avó, como a sopa de amendoim e os guisos con ají (guisados com pimenta), como de língua bonina, acompanhados por chuño — a popular batata congelada pelo frio da noite e desidratada.

Phayawi: típicos guisados com ají (pimenta) e acompanhamentos Imagem: Josimar Melo/UOL

Ricos guisados são também a estrela de outro restaurante de cozinha típica, o Semilla, uma "picantería" do chef Ernesto Bernal. São generosos cozidos, não tão picantes que assustem, com variantes de frango, de porco ou de língua (não pode faltar) com batata, graúdos grãos de milho ou chuño.