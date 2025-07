'Dia do biscoito' é para celebrar ou sair correndo?

O domingo passado (20 de julho), veja só, foi o "dia do biscoito". A data foi motivo de júbilo para a Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos, Massas Alimentícias e Pães & Bolos Industrializados (Abimapi), que divulgou números expressivos do setor.

Mas os crescentes resultados desta indústria serão mesmo motivo de regozijo para a população? São Paulo é o estado que mais consume o produto — aliás, conhecido como bolacha na terra do governador paulista, um carioca recém-chegado (ele chamou o aeroporto da capital de "Congonha", e hoje reverencia outro país, com o boné do Trump na cabeça).

Pois segundo a associação, São Paulo movimentou neste segmento R$ 2,3 bilhões no primeiro quadrimestre de 2025, com a preferência pelos biscoitos recheados doces — os mais maquiados com produtos que não são alimentos.