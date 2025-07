Restaurante por quilo pode ser resposta brasileira à chantagem de Trump

Os Estados Unidos têm produtos agroalimentares de qualidade. Mas se ficássemos por exemplo sem os vinhos e as frutas da Califórnia, ou os uísques do Tenessee, certamente poderíamos nos virar com os itens vindos de suas origens na Escócia, Europa e até América Latina. E já pensou se tivéssemos que pagar caros royalties pelas redes de fast-food que tanto contaminaram os paladares brasileiros?

O que seria dos nossos estômagos e bolsos sem os hambúrgueres das redes americanas? Meu palpite é que seria um alívio. Mesmo porque, contra a fast-food entediante e insossa das redes americanas, já temos um antídoto que pode nos encher de orgulho: sim, eles mesmos, os restaurantes por quilo, nobre instituição nacional.

Este isto e um bom prato do quilo, o que você prefere? Imagem: Getty Images

Não sei bem onde ela nasceu nem se é brasileira na origem. Em minha primeira viagem à Europa, nos longínquos anos 1970, conheci na Itália uns restaurantes — principalmente de estrada — chamados genericamente de "tavola calda" ("mesa quente"). São self-services como os que conhecemos, mas onde se pagava um preço fixo, ou então, no final do balcão, o valor de cada prato escolhido.

O pagamento por peso só vim a conhecer no Brasil. E me atrevo a dizer que esta modalidade local de fast-food (não deixa de ser) é uma resposta brasileira à praga mundial do fast-food americano.