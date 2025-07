Já era hora: a caricata e parruda pizza brasileira começa a ficar melhor

Havia quem saísse fora da curva, mas mesmo casas de melhor qualidade como Speranza, Castelões, Jardim de Napoli eram limitadas pelos produtos disponíveis e pela informação menos globalizada. Só um ufanismo cego não percebia.

A pizza ao estilo napolitano foi o pontapé inicial para uma nova fase das pizzas paulistanas Imagem: Reprodução

Mas hoje, com o acesso a produtos de qualidade e ao aprendizado técnico, há uma geração de pizzaiolos que, em casas tradicionais (que modernizam seus métodos) ou em endereços modernos, elevam consideravelmente a qualidade dos discos que comemos. Tanto que têm levado prêmios em concursos internacionais como 50 Top Pizza, The Best Pizza e World Artisan Pizza Chains.

Começou com uma tentativa de reproduzir a pizza napolitana, inclusive com a importação de farinha e tomate da Itália (fora queijos e embutidos), e adoção de processos de lenta fermentação da massa.

Um belo pontapé inicial. Hoje até temos uma filial da associação que zela pela fidelidade da "verdadeira pizza napolitana" (como diz o nome, Associazione Verace Pizza Napoletana). Ela prescreve ingredientes, tempos, coberturas, até o forno (a lenha) utilizado. Não por acaso seu presidente no Brasil, Andre Guidon, tem uma excelente pizzaria, a Leggera, em São Paulo.