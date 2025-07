Há cogumelo que mata ou deixa doidão, mas 'cacei' um que alucina pelo sabor

O resultado da nossa 'caça' aos cogumelos Imagem: Arquivo pessoal

Nem precisamos esperar o festival do Benjamin, que começaria no dia seguinte, onde o chef Bruno serviria belos pratos com a iguaria, como porcini na brasa com creme de cebola e queijo madrugueiro, radicchio e nozes; tortelli de ricota de búfala, porcini e trufa negra; e wagyu grelhado com purê de couve-flor e porcini tostados.

Cogumelos preparados na grelha pelo chef Bruno Hoffmann Imagem: Juliana Primon

Mas isto foi depois. Antes, no mesmo dia da nossa caçada, o frio de outono da serra Gaúcha foi espantado pelas labaredas da churrasqueira onde o chef Bruno grelhou carnes, vegetais — e porcini.

Comê-los recém-colhidos do solo úmido, preparados com a rusticidade da grelha no campo, deixou uma memória ainda mais viva.