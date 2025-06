Sanduíches do Katz's e do Mercadão de SP: mitos inflados de carne e fama

Certa vez fui a Nova York passar uma semana com minha filha ainda adolescente. Fiz reservas em bons restaurantes (que não faltam na cidade) para toda a temporada. Apenas um dia ficou livre para passearmos sem destino, e na fome do almoço entramos no primeiro lugar bonitinho que encontramos.

Bonitinho mas ordinário. Era a porta do inferno gastronômico. Ela pediu um sanduíche de atum. Veio uma torre com duas fatiazinhas de pão nas extremidades, entremeadas por um palmo de um cimento acinzentado — e batatas fritas desabando prato e mesa afora. Eu pedi um franguinho com legumes — veio um bicho gigantesco com a pele mole e legumes mortiços, tudo insosso.

Pra dar gosto aos vegetais, pedi azeite de oliva. O garçom não entendeu — ou não acreditou. Depois trouxe um copinho de plástico (destes de cachaça em quermesse) com um fundinho de azeite ruim. Muito pouco para a tonelada de legumes molengas no prato.

Olhamos em volta. De um lado, uma moça sozinha, visivelmente obesa, pedira apenas uma saladinha — e chegou um balde gigante, com mais bacon que alface. Do outro lado, duas francesas tão abismadas como nós com suas porções tamanho família (e olha que franceses comem muito, mas não tudo no mesmo prato: a refeição vem aos poucos, desfrutada passo a passo).

Sanduíche (exagerado) do Katz's Imagem: Reprodução Instagram

Quantidades exageradas são um paradigma de acumulação que não deveria valer nem para o dinheiro, muito menos para a comida.