Carnes igualmente sem graça, filé mignon e picanha se merecem

O interessante no menu normal do Varanda é que fica escancarada — aliás, como em outras boas churrascarias — a quantidade de cortes com sabores e texturas tão mais interessantes do que os insossos campeões de audiência de décadas, a saber, o filé mignon e a picanha.

Corte de picanha Imagem: Getty Images/iStockphoto

No passado o filé já foi o corte mais caro, cobiçado também nas churrascarias. Com o tempo perdeu, nas churrascarias, para a picanha e até para outros cortes, mas nos demais restaurantes continua imperando, seja para fazer carnes com molhos afrancesados, seja para um prosaico bife à milanesa (ou à parmigiana).

Enquanto isso, nas churrascarias Brasil afora, a picanha tomou seu lugar.

Por que estes cortes ganharam tanto prestígio? Porque são macios, fáceis; e ainda por cima porque são pequenos no boi, o que os torna raros e caros objeto de desejo e ostentação. Mesmo que não tenham textura nem sabor comparáveis com tantos outros cortes.