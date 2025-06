Comendo no país da 'metade do mundo'. Cardápio: montanha, floresta e mar

Em seu menu-degustação brilham pratos como:

vieira do Pacífico com molho do coral, emulsão de huanchano (castanha da Amazônia) e banana vermelha;

humita (pamonha) de milho com pescoço de cordeiro, ar de milho e redução de cordeiro com tomates;

pirarucu na brasa coberto com inhame e formigas da Amazônia, caldo de pupunha e azeite de alho sacha;

espuma de pinha com sorvete de merengue e de tangerina com batata, sementes de sambo cristalizadas e doce de leite.

Aqui tem formiga: prato do Nuema leva espécie amazônica Imagem: Divulgação

A biodiversidade do Equador, especialmente nas frutas e especiarias nativas, aparece também nas vitrines da confeitaria Pía, de Pía Salazar.

Um breve roteiro gastronômico por Quito poderá incluir restaurantes como o Cardó, para experimentar o camarão com tucupi e coco tostado preparado pelo chef Adrián Escardó; o Clara, com vibrantes coquetéis e pratos tradicionais revistos. No Tributoa estrela são as carnes de "vacas velhas" de gado local. E a caminho do aeroporto, vale parar no Montuvia, de cozinha regional da província de Manaví preparada no típico forno de barro.