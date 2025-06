Prato para compartilhar é bom em casa. Em restaurante, nem sempre funciona

Mas o restaurante é o lugar aonde vou para fruir uma comida melhor que a minha, um serviço melhor que o meu, e onde me alegra a chegada dos pratos lindos, bem montados, numa sequência orquestrada. Ainda que seja um rústico filé à parmigiana, o garçom da cantina o parte (com colher!) e serve o prato de cada comensal.

No Clandestina, tiradito de melancia com ponzu de tucupi e ervas frescas Imagem: Raphael Criscuolo

Hoje nem sempre é assim. No final do ano passado estive no Clandestina, curtindo a adorável cozinha da chef Bel Coelho. Bem, tudo para compartilhar — preciosidades provocantes, realçando produtos brasileiros como tiradito de melancia com ponzu de tucupi e ervas frescas; tempurá de pimenta de cheiro com beiju, camarão e molho picante de bacuri; tortelli de queijo quina com caldo de cebola caramelizada e cogumelos; e miniarroz de costela de gado curraleiro com jiló frito na farinha de milho.

Tudo muito bom, inclusive a companhia, minha filha, garantindo uma enorme sinergia (não que seja sempre assim nas piores famílias). Para nossos gostos parecidos, a sequência de pratos não encontrou nenhuma colisão de preferências. E nenhum constrangimento ao chafurdarmos repetidamente os talheres lambidos nos mesmos pratos no centro da mesa.

Tenho ido a outros restaurantes de pratos para compartilhar. Em geral também de chefs cuidadosos e criativos. No Jacó, o mais recente, do jovem chef Iago Jacomussi, provei a vieira com vibrante molho de maracujá e coentro, o dumpling de cogumelo com massa de guioza com carvão ativado, pimenta e caldo de tucupi; e a barriga de porco com especiarias servida com polenta de milho e glace.