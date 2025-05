De volta à moda, beef Wellington vira 'arma' na Austrália e mata a sogra

Na receita mais popular, o beef Wellington leva uma camada de cogumelos picados Imagem: Getty Images

A receita, em sua versão mais comum hoje em dia, é composta por um naco de filé mignon recoberto por duxelles (cogumelos picados), presunto cru, e embrulhado em massa folhada para ir ao forno. Teria sido nomeada (mas não necessariamente criada) em homenagem ao duque de Wellington, comandante britânico que derrotou Napoleão Bonaparte na Batalha de Waterloo em 1815.

O célebre Gordon Ramsay, britânico como o duque, recuperou a receita e hoje a oferece em quase todos os seus inúmeros restaurantes pelo mundo. No Brasil ela também renasceu das cinzas.

Depois de ter virado cafona e caído no esquecimento, hoje pode ser encontrada nos mais diversos tipos de restaurante — em São Paulo figura nos cardápios de casas tão diferentes como Carlota (de Carla Pernambuco), Ça Va e Steak Bife de Érick Jacquin (veja no vídeo abaixo como ele é servido no Ça Va), Cantaloup, Miró, Bistrô de Paris ou Casa de Antônia. Na TV e na internet está em todo lugar, com direito a receita preparada por Rodrigo Hilbert, e a variações com carne de porco ou salmão.