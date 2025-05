O doentio fetiche por fila de restaurantes que tanto encanta os paulistanos

Mas parece que isto não é um incômodo geral, é somente meu. Você passa em frente ao Le Jazz, ao Z Deli e ao A Casa do Porco e está todo mundo feliz esperando, na chuva ou no sol (ok, a comida e os preços valem a pena).

No Famiglia Mancini não são pessoas sozinhas ou casais, são famílias mesmo, inteiras, conformadamente animadas (ok, as porções são também tamanho família, compensam). No Paris 6 as mocinhas ricas do interior não arredam pé, esperançosas de ver lá dentro os artistas que dão nome aos pratos (mas nem isto verão).

Ambiente da cantina Famiglia Mancini Trattoria Imagem: Keiny Andrade/UOL

Diz uma lenda que o paulistano tem certeza de que se o lugar não tem fila não deve ser bom. E daí teria vindo este doentio fetiche desenvolvido na população da cidade. De minha parte, prefiro não esperar para conferir.

Há tempos adotei a disciplina de fazer reservas, e com reserva ou não, ir a restaurantes em horários de calmaria. Topo comer cedo, ou tarde: desde que possa comer com tranquilidade, consumir a caipirinha e as azeitonas no meu ritmo, sem cair no conto dos "vinte minutinhos" de espera.