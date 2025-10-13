Será que chega? Balsa de palha de franceses no Rio Amazonas pode dissolver

"Cada onda que vem passa por cima da balsa e inunda tudo. Mas estamos seguindo em frente, embora mais devagar do que gostaríamos, porque, como a totora está cada vez mais encharcada, o barco ficou bem mais lento e pesado. Além disso, estamos navegando só a remo, porque os ventos são contrários à direção que queremos ir, e a vela não funciona", explica o francês Fabien Gallier, líder da expedição, que começou com quatro participantes e agora tem apenas três - justamente para diminuir o peso da embarcação, que, com o acúmulo de água, já pesa mais que o dobro do início da viagem. E a cada dia fica ainda mais baixa em relação aos rios.

Imagem: Reprodução

Mais afundada do que à mostra

Imagem: Reprodução

"No começo, os feixes de totora do nosso barco ficavam 40 centímetros acima da água e 20 centímetros submersos. Agora, é o contrário: só 20 centímetros estão acima da superfície, e isso faz com que qualquer marola inunde o barco. Passamos o tempo todo molhados", diz Fabien, que, apesar disso, tal qual seus companheiros de jornada - os também franceses Erwan Rolland e Benjamin Vaysse, além do documentarista Télio Nouraud, que precisou abandonar a balsa para aliviar o peso a bordo - tem vibrado com viagem, apesar do total desconforto, dos turnos de até dez horas por dia remando, e da constante preocupação com a integridade da balsa, que ameaça dissolver na água.

"Mas, mesmo se desmanchar os feixes, a balsa não afunda, porque a totora sempre boia", garante Fabien, que, no entanto, já havia sido alertado pelos construtores da balsa - uma tradicional família de construtores de barcos de totora no Lago Titicaca, com quem os franceses ficaram dois meses, montando a embarcação - de que barcos desse tipo tem vida útil limitada.