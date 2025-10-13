Será que chega? Balsa de palha de franceses no Rio Amazonas pode dissolver
Desde o início de julho, um grupo de jovens navegadores franceses vem realizando uma aventura e tanto na Amazônia.
A bordo de uma balsa feita com feixes amarrados de totora, uma espécie de junco típico dos Andes Bolivianos, eles estão navegando há três meses pelos rios amazônicos, desde o Lago Titicaca, na Bolívia, com a intenção de chegar à cidade de Macapá, no Brasil, onde o Rio Amazonas deságua no Oceano Atlântico.
E estão bem perto disso, a menos de 100 quilômetros da capital do Amapá, onde darão sua expedição - que homenageia os 200 anos da independência da Bolívia - como encerrada.
Mas existe um problema: eles não têm certeza se a balsa aguentará chegar lá. E o motivo tem a ver com o material do qual ela foi feita.
Encharcando a cada dia
Por ser feita de com uma espécie de palha, a rústica balsa dos franceses - uma réplica das embarcações centenárias do Lago Titicaca, único local do mundo onde esse tipo de barco é utilizado - vem encharcando dia após dia, e já está perigosamente baixa em relação à superfície dos rios, o que faz com que ela seja inundada a cada onda - e nos grandes rios amazônicos, como o Amazonas, onde eles estão neste momento, na reta final da viagem, as ondas são sempre bem altas, como eles vem enfrentando nos últimos dias.
"Cada onda que vem passa por cima da balsa e inunda tudo. Mas estamos seguindo em frente, embora mais devagar do que gostaríamos, porque, como a totora está cada vez mais encharcada, o barco ficou bem mais lento e pesado. Além disso, estamos navegando só a remo, porque os ventos são contrários à direção que queremos ir, e a vela não funciona", explica o francês Fabien Gallier, líder da expedição, que começou com quatro participantes e agora tem apenas três - justamente para diminuir o peso da embarcação, que, com o acúmulo de água, já pesa mais que o dobro do início da viagem. E a cada dia fica ainda mais baixa em relação aos rios.
Mais afundada do que à mostra
"No começo, os feixes de totora do nosso barco ficavam 40 centímetros acima da água e 20 centímetros submersos. Agora, é o contrário: só 20 centímetros estão acima da superfície, e isso faz com que qualquer marola inunde o barco. Passamos o tempo todo molhados", diz Fabien, que, apesar disso, tal qual seus companheiros de jornada - os também franceses Erwan Rolland e Benjamin Vaysse, além do documentarista Télio Nouraud, que precisou abandonar a balsa para aliviar o peso a bordo - tem vibrado com viagem, apesar do total desconforto, dos turnos de até dez horas por dia remando, e da constante preocupação com a integridade da balsa, que ameaça dissolver na água.
"Mas, mesmo se desmanchar os feixes, a balsa não afunda, porque a totora sempre boia", garante Fabien, que, no entanto, já havia sido alertado pelos construtores da balsa - uma tradicional família de construtores de barcos de totora no Lago Titicaca, com quem os franceses ficaram dois meses, montando a embarcação - de que barcos desse tipo tem vida útil limitada.
Sabiam que isso ia acontecer
Em geral, barcos feitos de totora não duram mais do que quatro meses nas águas do Titicaca (razão pela qual os que hoje levam turistas para passear no lago são de fibra de vido e apenas revestidos com a planta), mas bem menos que isso nos rios amazônicos, onde as temperaturas, as ondas e as correntezas são bem mais severas.
"Nós já sabíamos que isso ia acontecer, e que os rios da Amazônia iriam encharcar e acelerar a decomposição da balsa. Mas faz parte da aventura. Navegamos com um barco orgânico e vivo. Todos os dias, brotam cogumelos entre os feixes de totora e usamos eles pra comer.
"Também temos muitas formigas e cupins a bordo. É um verdadeiro ecossistema flutuante", diverte-se Fabien, que antes disso já tinha viajado o Brasil de ponta a ponta, do Oiapoque ao Chuí, com uma bicicleta.
"Se a balsa aguentar..."
Neste momento, a balsa dos franceses - que tem 6 metros de comprimento por 2,5 de largura - está a cerca de 100 quilômetros de Macapá, depois de já ter navegado mais de 3 500 quilômetros, desde a Bolívia.
A previsão é que o grupo chegue à capital do Amapá em dois ou três dias, "se a balsa aguentar", dizem os franceses.
Se isso acontecer, será a primeira vez que uma embarcação feita de junco navegará do Andes até o Atlântico.
No entanto, algumas embarcações desse tipo já foram usadas em outras expedições, no passado.
Outras aventuras com balsas
Uma delas, a mais famosa de todas, foi a do navegador norueguês Thor Heyerdahl, que em 1947 navegou do Peru à Polinésia Francesa com uma balsa feita de troncos e totoras - e construída pelos antecedentes da mesma família que agora fez o barco dos franceses -, para comprovar sua tese de que os povos polinésios foram originários da América do Sul.
Outras expedições que reconstituíram travessias históricas também utilizaram balsas e jangadas, um tipo primitivo de embarcação, que na opinião de Fabien é "único, porque permite um vínculo estreito entre o homem e a natureza", sendo por isso mesmo também usado em experimentos científicos e sociais.
Um dos mais polêmicos do gênero aconteceu 52 anos atrás, em 1973, quando o antropólogo mexicano Santiago Genovés decidiu colocar cinco homens e seis mulheres - que não se conheciam - dentro de uma balsa, e cruzar o Oceano Atlântico, das Ilhas Canárias ao México, com o intuito de estudar as reações e relações humanas em situações de tensão e espaço limitado.
Para fomentar ainda mais tensões e enriquecer os seus estudos, o antropólogo passou a viagem inteira estimulando as relações sexuais entre membros do grupo (mesmo os casados), o que fez com que o seu experimento logo passasse a ser chamado de "Balsa do Sexo", com severas críticas e repercussões negativas.
Mas, em pelo menos um aspecto, o experimento de Santiago Genovés foi considerado útil, porque serviu de base para os atuais Big Brothers - clique aqui para conhecer esta interessante história.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.