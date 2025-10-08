10 anos depois, navio que afundou e matou 5000 bois no Pará ainda perturba

Todos os 28 tripulantes do navio foram salvos e desembarcaram sem maiores problemas, já que o navio estava encostado ao cais.

Mas a mesma sorte não tiveram os animais que estavam dentro dele.

Caçados e mortos no rio

Confinados nos porões, que naquele velho navio haviam sido transformados em estábulos flutuantes, e apavorados com a água que entrava, os bois começaram a se mover, em busca da sobrevivência, o que acelerou ainda mais o emborcamento do navio.

Imagem: Reprodução/Renato Pereira/Arquivo Pessoal

Pouquíssimos animais conseguiram escapar vivos. E os que sobreviveram ao naufrágio foram caçados em seguida, na próprio rio, pela população da cidade, atraída ao porto pela possibilidade de obter carne de graça.

O que se seguiu foi uma barbárie, com os animais sendo abatidos na água, ou puxados até a margem e mortos a facadas pelos moradores - um horror, que deu contornos ainda mais dantescos a um acidente causado pela má distribuição do peso, durante a operação de embarque dos animais no navio.