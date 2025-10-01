Por que nenhum país da Europa permite que esse lindo barco pare no porto?
Desde fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, que o comandante do veleiro Shtandart, uma réplica de uma antiga fragata russa, o russo Vladimir Martus, vive uma situação dramática - mas que ele tenta driblar com ações controversas, que já o levaram a ser expulso da Espanha e proibido de atracar o seu barco em outros tantos países da Europa.
O mais recente caso aconteceu na semana passada, em Portugal, quando a Marinha Portuguesa interceptou, junto à costa do Algarve, um bote de apoio do daquele barco com um grupo de novos tripulantes do Shtandart, que estavam sendo levados a bordo.
Na ocasião, eles foram detidos para questionamentos, mas como não havia nada de irregular - já que o barco não estava atracado em nenhum porto português e apenas aguardava, no mar, a chegada de novos "marujos"- logo foram liberados.
Mas foram alertados para que não testassem parar aquele barco em nenhum porto de Portugal, caso contrário o seu comandante poderia até ser expulso do país, como já acontecera com ele na Espanha, meses antes.
Barrado em diversos países
Além da Espanha, o barco do controverso comandante Martus já foi barrado em portos da Irlanda, Reino Unido, Noruega e Dinamarca, mas ele segue tentando o furar o bloqueio imposto pela comunidade europeia.
No momento, conforme informado pelo próprio capitão russo às autoridades portuguesas, o Shtandart navega na direção do Estreito de Gibraltar, e de lá seguirá para o Marrocos, onde iniciará uma nova viagem, rumo à Turquia - que por ser um país que pertence à Europa, embora também faça parte da Ásia, são aguardados novos problemas.
Por que não pode parar?
Por trás de tudo isso está uma decisão da União Europeia, que em retaliação a invasão russa à Ucrânia, proibiu a atracação de embarcações com bandeira da Rússia em todos os portos do continente, exceto quando houver situações de emergência ou de ajuda humanitária.
Desde então, o capitão Martus vem tentando seguidamente driblar esta proibição, a fim de seguir em frente com o seu negócio, que é ensinar jovens a navegar como antigamente, entre portos europeus - onde, no entanto, seu barco está proibido de atracar, por ser considerado russo, como de fato era, pelo menos até tempos atrás.
Para tentar contornar o problema, o polêmico capitão russo recorreu a um expediente legal, mas um tanto questionável: mudou recentemente o registro do seu barco, da Rússia para as distantes Ilhas Cook, uma micronação no Oceano Pacífico, procedimento conhecido no meio marítimo como "bandeira de conveniência", largamente utilizado, mas sempre questionado por não representar a real nacionalidade dos barcos, e poder ser obtido mediante simples pagamento.
Martus também tem recorrido a outros expedientes para se aproximar de portos europeus, como desligar o equipamento que permite o rastreio eletrônico do seu barco, a fim de não ser detectado pelas autoridades marítimas - nem ter que informar para onde está seguindo -, e alegar emergências humanitárias ou sanitárias, como escassez de água e comida a bordo, para conseguir autorizações de atração em portos do continente.
Tempos atrás, Martus chegou a emitir um pedido de socorro, a fim de atracar em um porto da Espanha, alegando que o gerador de seu barco havia pifado, o que deixaria o Shtandart e todos os seus ocupantes, em "situação de risco".
Atualmente, além dele próprio, o polêmico veleiro navega com 11 jovens a bordo, de diferentes nacionalidades, todos dispostos a aprender a navegar como antigamente, e, de quebra, viver a experiência de serem considerados quase como piratas - embora o comandante Martus nega que esteja fazendo algo errado.
"Meu barco não é russo, muito menos espião. Ele não gera nenhum centavo para a Rússia, e não frequenta os portos daquele país há mais de 15 anos. Ele foi apenas construído lá, já que é uma réplica fiel de uma histórica fragata russa, do século 18", argumenta Martus, que acrescenta que seu barco é "dedicado apenas à educação, à cultura e ao desenvolvimento marítimo de jovens aprendizes", como destacado no site da sua empresa, que tem o mesmo nome do barco.
O Shtandart não representa os ideais russos, nem é usado para divulgar as ações de Putin, com as quais não concordo. Somos um barco de paz, de unidade europeia, não de propaganda em favor da guerra", diz o comandante russo, acrescentando que a decisão da União Europeia se aplica apenas a embarcações que utilizam a bandeira da Rússia, ou que contribuam para o esforço de guerra daquele país.
"E o Shtandart não possui nem uma coisa nem outra", ele finaliza.
O origem do barco
O Shtandart, que foi construído pelo próprio Martus, na Rússia, em 1999, é uma réplica fiel da fragata homônima, primeira nau capitânia da Marinha Imperial Russa, lançada ao mar em 1703, com casco de madeira, três mastros e 25 metros de comprimento.
Seu nome significa o "desejo de Pedro, o Grande", czar que lutava para ter acesso ao Mar Báltico, na época dominado pelo Império Sueco, o que de fato conseguiu, graças aquele barco.
Mas, 24 anos depois, durante uma tentativa de içar o barco para reparos, o casco do Shtandart rompeu e a Rainha Catarina ordenou a construção de uma nova fragata, o que nunca ocorreu.
Até que Vladimir Martus, quase três séculos depois, decidiu atender a ordem aquela ordem real, embora alegue que barco "não é russo".
"Para o povo ucraniano, a simples presença do Shtandart em um porto europeu soa como uma provocação da Rússia", contrapõem os líderes do movimento No Shtandart in Europe, criado dois anos atrás para impedir que o barco seja aceito nos países do continente, o que vem dando certo, apesar de algumas manobras do comandante Martus para atracar onde não poderia.
"Ele faz chantagem humanitária. Inventa problemas no barco para poder atracar nos portos, recarregar mantimentos e embarcar novos alunos. O Shtandart não passa de uma ferramenta diplomática da Rússia", acusa a No Shtandart in Europe.
Por essas e outras, a navegação do barco do comandante Martus é sempre conturbada e acompanhada de perto pelos países da Comunidade Europeia, como uma espécie de caçada entre gato e rato. A qualquer brecha na vigilância, ele atraca.
E vem sendo assim há dois anos.
Um caso parecido no Brasil
Em geral, a proibição de atracação de embarcações em portos é aplicada em casos de conflitos, como o da Rússia com a Ucrânia, de imigração ilegal ou de saúde pública.
Mas, no Brasil, o último caso do tipo, ocorrido dois anos atrás, foi causado por outro motivo: a suspeita de contaminação, por material tóxico, do ex-porta-aviões São Paulo, que havia sido vendido para um desmanche na Turquia mas teve que ser devolvido ao Brasil, e aqui foi proibido de atracar, gerando o mais absurdo dos incidentes recentes da história do mar brasileiro, que resultou no afundamento, pela própria Marinha, do maior navio que o Brasil já teve - e que pode ser conhecido clicando aqui ou assistindo a um vídeo recém-lançado sobre este polêmico caso.
