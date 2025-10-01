Por que nenhum país da Europa permite que esse lindo barco pare no porto?

Por que não pode parar?

Por trás de tudo isso está uma decisão da União Europeia, que em retaliação a invasão russa à Ucrânia, proibiu a atracação de embarcações com bandeira da Rússia em todos os portos do continente, exceto quando houver situações de emergência ou de ajuda humanitária.

Imagem: Reprodução

Desde então, o capitão Martus vem tentando seguidamente driblar esta proibição, a fim de seguir em frente com o seu negócio, que é ensinar jovens a navegar como antigamente, entre portos europeus - onde, no entanto, seu barco está proibido de atracar, por ser considerado russo, como de fato era, pelo menos até tempos atrás.

Para tentar contornar o problema, o polêmico capitão russo recorreu a um expediente legal, mas um tanto questionável: mudou recentemente o registro do seu barco, da Rússia para as distantes Ilhas Cook, uma micronação no Oceano Pacífico, procedimento conhecido no meio marítimo como "bandeira de conveniência", largamente utilizado, mas sempre questionado por não representar a real nacionalidade dos barcos, e poder ser obtido mediante simples pagamento.

Martus também tem recorrido a outros expedientes para se aproximar de portos europeus, como desligar o equipamento que permite o rastreio eletrônico do seu barco, a fim de não ser detectado pelas autoridades marítimas - nem ter que informar para onde está seguindo -, e alegar emergências humanitárias ou sanitárias, como escassez de água e comida a bordo, para conseguir autorizações de atração em portos do continente.