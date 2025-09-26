Mergulhadores visitam navio gêmeo do Titanic, 109 anos após seu naufrágio

No início da manhã de 12 de novembro de 1916, quando fazia sua sexta viagem de remoção de soldados feridos, da Grécia para a Inglaterra, o Britannic colidiu com uma mina marítima deixada por um submarino alemão, e afundou em menos de uma hora, deixando um saldo de 30 mortes - que, no entanto, não teriam ocorrido, se alguns marinheiros não tivessem entrado em pânico e desrespeitado as ordens do comandante do navio, para que aguardassem o melhor momento de baixar os botes salva-vidas.

Logo após a colisão com a mina e a explosão no casco, o comandante do Britannic tentou encalhar o navio em uma ilha próxima, a fim de facilitar o resgate dos seus ocupantes, e por isso manteve os motores em movimento.

Mas, ao perceber que não conseguiria atingir seu objetivo, deu ordens de baixar os botes salva-vidas e evacuar o navio.

Quando isso aconteceu, no entanto, dois botes já haviam sido baixados ao mar por um grupo de assustados marinheiros, e por conta do movimento do navio ainda em curso, acabaram sendo tragados pelos hélices.

Todas as vítimas fatais do naufrágio do Britannic estavam naqueles dois botes salva-vidas.

Já os demais ocupantes do navio - 1 065 pessoas, quase todas soldados feridos nos combates -, foram salvos, um saldo inversamente proporcional à tragédia do Titanic, na qual morreram mais de 1 500 pessoas, das 2 224 que havia a bordo.