Como dois pescadores brasileiros chegaram à Europa após 'sumirem' no mar

Tudo começou quando o motor do barquinho que Bengo e Manoel tinham em sociedade - e que era pouca coisa maior do que uma canoa - pifou logo após a pescaria, e eles foram sendo arrastados pela correnteza para o alto-mar.

No começo, ninguém ficou preocupado - nem mesmo os dois pescadores, mesmo estando à deriva no oceano -, já que a dupla tinha o hábito de passar a noite pescando, e Bengo e Manoel imaginavam que, no dia seguinte, quando não retornassem, seriam buscados e resgatados pelos outros pescadores da vila.

Mas não foi o que aconteceu - porque nem um deles encontrou os dois pescadores no mar.

Só três dias depois, quando as duas famílias já estavam conformadas com a perda de Bengo e Manoel e até preparavam roupas para um eventual funeral, é que os dois foram localizados e resgatados em alto-mar, já bem longe da vila onde moravam.

Só que isso aconteceu da forma mais surpreendente possível: por meio de um luxuoso navio transatlântico italiano, cujo comandante estranhou a localização daqueles dois pescadores, tão longe assim da costa, e mandou parar o navio para ver se eles precisavam de algo.

E - sim - eles precisavam. De socorro. Mas tiveram bem mais que isso.