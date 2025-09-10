O que matou o experiente velejador que morreu bem perto da praia em SC
Era uma situação corriqueira para um velejador experiente, como o catarinense David Reiser, de 39 anos.
Atingindo por uma rajada mais forte de vento, o pequeno veleiro que ele usava, de apenas 3,5 metros de comprimento, virou e emborcou ao contornar uma das boias que marcam a entrada do canal do porto de Itajaí, onde David velejava no finalzinho da tarde do último sábado, após ter dito aos amigos que ia "só dar uma velejadinha e logo voltava".
Mas David não voltou vivo.
Quando seu corpo foi resgatado, quase quatro horas depois, ele estava morto, muito possivelmente de hipotermia (perda da temperatura do corpo, causada pela água fria, já que no dia fazia 13 graus centígrados em Itajaí), seguida de perda da consciência e consequente afogamento, como quase sempre acontece nesses casos.
E por que isso aconteceu, se ele estava bem perto da praia e tão habituado à vida no mar que já havia sido até salva-vidas?
Não quis soltar o barco?
"Acho que quando o veleiro virou e o David caiu na água, ele não quis voltar nadando até a praia para não abandonar o barco no mar", arrisca o ex-presidente da Associação Náutica de Itajaí, Vinicius Santini, que conhecia muito bem o velejador, já que ele era um dos colaboradores da entidade.
"Acho que ele não quis correr o risco de perder o barco", diz Santini.
"E também acho que ele fez isso porque tinha certeza que logo seria resgatado, já que tinha passado até a sua localização pelo WhatsApp. Só que o socorro não chegou tão rápido, e ele deve ter perdido a consciência e morrido afogado, por causa da temperatura da água", completa o amigo do velejador morto.
Homenagem de despedida
Santini é um dos credita a morte do velejador a negligência dele próprio, ao sair para velejar sozinho, sem um barco de apoio, já perto do final do dia, e sob condições climáticas desfavoráveis, com ventos fortes e mar agitado.
"O David era um bom amigo, mas tinha um espírito aventureiro e gostava de testar os seus limites. Mas acho que ele não foi o único que falhou naquele dia. A operação de socorro dos bombeiros também deixou a desejar, porque demorou demais, embora tudo tenha ocorrido bem perto da praia", diz Santini.
"Além disso, os bombeiros estavam mal equipados, com um barco inadequado e nem lanterna para procurar o David no mar, à noite, eles tinham. Quem achou o corpo dele foi um outro amigo, com o seu próprio barco. O preço disso foi uma morte que poderia ter sido evitada", lamenta Santini, que agora tenta tirar uma lição da tragédia: a de que é preciso melhorar as condições de resgates no mar na região de Itajaí, onde a movimentação de barcos é sempre intensa.
"Não estamos acusando ninguém, porque o principal causador da tragédia foi o próprio David. Mas vamos fazer uma reunião com as autoridades marítimas da nossa cidade para tentar melhorar isso, de forma que outros casos como esse não mais aconteçam", diz Santini, que também está envolvido em uma homenagem que amigos e membros da Associação Náutica de Itajaí, cidade na qual ele morava, farão no próximo sábado, no local de onde ele partiu para não mais voltar.
"Estamos convocando todo mundo que tenha um barco para vir até a sede da Associação e prestar um minuto de silêncio. Depois, vamos partir em flotilha até o local onde tudo aconteceu, como uma despedida".
Gravou vídeo minutos antes
David Reiser era um velejador experiente, praticante de kitesurf, mergulhador, engenheiro, carpinteiro, artesão e instrutor voluntário da Associação Náutica de Itajaí, onde atuava, como voluntário, ensinando crianças a velejar e ajudando a construir barcos - como o que ele próprio usava quando morreu.
Minutos antes de morrer, ele gravou um vídeo enquanto velejava, sob condições difíceis, e disse que 'queria ver se o barco aguentava o tranco'. Também falou no rádio. Parecia tranquilo e seguro de si.
WhatsApp com sua localização
Mais tarde, já na água e com o barco virado, David, após vestir o colete salva-vidas, voltou a fazer contato, desta vez via WhatsApp (ele prendeu o celular por baixo da touca que usava, para poder falar sem molhar o aparelho), e pediu ajuda, enviando inclusive a sua localização precisa no mar.
Parecia claro que tudo daria certo, que o resgate chegaria rápido, até porque ele estava bem diante do canal de acesso ao porto de Itajaí, a menos de 15 minutos de barco da cidade, e num local onde velejava com frequência e conhecia muito bem.
Mas o mau tempo e as condições difíceis de navegação, com ondas que beiravam os dois metros de altura na saída do canal, impediram que o primeiro barco enviado pelos amigos da Associação Náutica para resgatar o velejador conseguisse sair da barra do porto, e eles retornaram para buscar um barco maior - e informaram isso a David, que continuava acessando normalmente o seu whatsapp, sem demonstrar nenhum pânico.
Mas quando a segunda tentativa foi feita, o velejador já não mais respondia, e nem ele nem o barco foram encontrados no local que informara, por conta dos ventos e das correntezas.
Para complicar ainda mais, já era noite, e os bombeiros, que também haviam sido acionados, demoraram quase duas horas para chegar.
O corpo sem vida de David, ainda com o celular preso junto à cabeça, foi encontrado só às nove da noite, após mais de três horas de buscas aflitivas no mar.
Ele jazia a alguns quilômetros dali, já no munícipio vizinho de Penha, mas próximo ao casco do barco emborcado, o que corrobora a tese de Vinicius Santini de que, talvez, David tenha desfalecido e morrido por não querer soltar o barco e perdê-lo no mar.
"David tinha tudo para se salvar, mas acho que pagou com a própria vida por isso", lamenta o amigo. "Foi quase como morrer na praia".
Como ele não se salvou?
Até hoje, quatro dias depois, os amigos do velejador ainda se perguntam como ele não se salvou.
David, afinal, era experiente, conhecia bem o barco - que ele mesmo ajudara a construir -, bem como a região, estava a pouco mais de dois quilômetros da praia - uma distância pequena para um bom nadador, como ele também era - e ainda tinha dois meios de comunicação para pedir ajuda: um rádio portátil e o telefone celular.
Mesmo assim, ele morreu - ao contrário de outros náufragos, que conseguiram sobreviver com recursos bem mais escassos.
Um dos casos mais recentes - e surpreendentes - do gênero aconteceu doze anos atrás, em julho de 2013, nos Estados Unidos, quando o pescador americano John Aldridge só escapou com vida de uma queda acidental no mar, quando pescava a mais de 60 quilômetros da costa, graças a uma improvável combinação de fatores, que incluíram até o fato de, na ocasião, ele estar usando grandes botas, como pode ser conferido nesta impressionante história (clique aqui para conhecê-la), que ao contrário da do velejador catarinense David Reiser, teve um final feliz e não terminou em tragédia.
