O que matou o experiente velejador que morreu bem perto da praia em SC

"E também acho que ele fez isso porque tinha certeza que logo seria resgatado, já que tinha passado até a sua localização pelo WhatsApp. Só que o socorro não chegou tão rápido, e ele deve ter perdido a consciência e morrido afogado, por causa da temperatura da água", completa o amigo do velejador morto.

Homenagem de despedida

Santini é um dos credita a morte do velejador a negligência dele próprio, ao sair para velejar sozinho, sem um barco de apoio, já perto do final do dia, e sob condições climáticas desfavoráveis, com ventos fortes e mar agitado.

"O David era um bom amigo, mas tinha um espírito aventureiro e gostava de testar os seus limites. Mas acho que ele não foi o único que falhou naquele dia. A operação de socorro dos bombeiros também deixou a desejar, porque demorou demais, embora tudo tenha ocorrido bem perto da praia", diz Santini.

"Além disso, os bombeiros estavam mal equipados, com um barco inadequado e nem lanterna para procurar o David no mar, à noite, eles tinham. Quem achou o corpo dele foi um outro amigo, com o seu próprio barco. O preço disso foi uma morte que poderia ter sido evitada", lamenta Santini, que agora tenta tirar uma lição da tragédia: a de que é preciso melhorar as condições de resgates no mar na região de Itajaí, onde a movimentação de barcos é sempre intensa.

"Não estamos acusando ninguém, porque o principal causador da tragédia foi o próprio David. Mas vamos fazer uma reunião com as autoridades marítimas da nossa cidade para tentar melhorar isso, de forma que outros casos como esse não mais aconteçam", diz Santini, que também está envolvido em uma homenagem que amigos e membros da Associação Náutica de Itajaí, cidade na qual ele morava, farão no próximo sábado, no local de onde ele partiu para não mais voltar.