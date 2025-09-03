119 dias no mar em um barco virado: novo filme mostra dramático caso real
Nas primeiras horas da manhã do dia 4 de junho de 1989, o veleiro trimarã neozelandês Rose Noelle, um barco com três cascos e quatro homens a bordo, que faziam um alegre cruzeiro entre a Nova Zelândia e as ilhas de Tonga, no Pacífico Sul, foi atingido por uma onda gigantesca no meio do oceano e capotou no mar.
O barco não afundou, mas ficou de cabeça para baixo, trancando seus ocupantes dentro do casco semi-inundado.
Não teria sido nenhuma tragédia, já que todos sobreviveram ao acidente sem ferimentos, não fosse uma perversa característica dos barcos multicascos, como era o caso do trimarã Rose Noelle: a de, uma vez emborcados, eles não mais retornarem sozinhos à posição original, ao contrário da maioria dos veleiros convencionais, de apenas um casco.
E esse detalhe faria com que aqueles quatro homens entrassem para a história como protagonistas de uma das mais dramáticas experiências que alguém pode viver no mar: a de ficar trancado em um barco que não pode mais navegar.
E com tudo virado de cabeça para baixo.
Extraordinária história de sobrevivência
A agonia daqueles quatro homens (os neozelandeses John Glennie, dono e capitão do barco, e seus conterrâneos Phil Hoffman, Rick Hellreigel, mais o americano Jim Nalepka, que mal se conheciam antes daquela viagem) durou angustiantes 119 dias, e resultou em uma das mais extraordinárias histórias de sobrevivência no mar que se tem notícia, além de chocar a Nova Zelândia e o mundo, especialmente quando eles apareceram vivos, quase quatro meses depois de terem sido declarados mortos.
Mas eles só sobreviveram graças aos seus próprios esforços. Além de uma brutal dose de sorte.
Única saída era a união
É essa história - tão impressionante quanto verídica, baseada no livro escrito por um dos sobreviventes, o próprio capitão John Glennie - que trata o filme "Abandonados", dirigido por John Laing e estrelado por Dominic Purcell, de "Prison Break", lançado no Brasil na semana passada pelo canal Filmelier+, e que pode ser assinado a partir do Prime Vídeo.
Nele, em meio a uma situação aflitiva e desesperadora - a escassez de água, de comida, de espaço e, com o passar do tempo, também de esperança -, o filme mostra a tensão crescente entre quatro homens, cada um lutando pela própria sobrevivência, com brigas, xingamentos e agressões físicas pelos motivos mais banais.
Até que fica claro para todos eles que a única forma de sobreviver àquele tormento era fazer justamente o oposto do que vinham fazendo.
Ou seja, trabalharem juntos e unidos, em prol de um único objetivo: se manterem vivos a cada novo dia, mesmo não tendo certeza alguma seu sobreviveriam, muito menos se seriam encontrados e resgatados vivos - como, de fato, não foram.
Mesmo assim, aqueles quatro homens sobreviveram para contar uma história extraordinária, que desafiou a lógica.
Eles precisavam de um milagre. E foi o que aconteceu.
Briga por uma migalha de biscoito
Quando o trimarã dos quatro velejadores (embora alguns deles sequer soubessem velejar quando embarcaram naquela viagem) virou e emborcou no mar, eles estavam a mais de 200 quilômetros da costa da Nova Zelândia, navegando em uma área tão remota do oceano que nem os aviões costumavam frequentar.
Para completar o drama, quando o barco virou, toda a água doce que tinham para beber vazou, o rádio não podia ser usado e a bateria do equipamento eletrônico que emitia pedidos de socorro acabou dias depois, antes que aviões fossem enviados para tentar localizá-los no mar.
Quando isso aconteceu, ficou claro para aqueles então conflituosos companheiros de infortúnio que a única saída era a união, já que a sobrevivência de um dependeria da dos outros também, até porque eles não tinham a menor ideia de para onde estavam sendo levados pelas correntes marítimas, muito menos se chegariam vivos a algum lugar.
Mas, após semanas de privações, com um severo racionamento de água e comida - o que fez aumentar ainda mais as tensões entre os quatro náufragos, que passaram a brigar até por uma migalha de biscoito -, a rotina deles foi entrando em um resignado conformismo, no qual o único objetivo passou a ser apenas se manterem vivos - como uma espécie de metáfora de como a vida deveria ser encarada por todo mundo.
Sobrevivendo, um dia após o outro
Por sorte, com o passar do tempo, começou a chover (o que aplacava a sede) e os peixes passaram a chegar, atraídos pelas cracas que foram se formando no casco emborcado.
E assim eles foram sobrevivendo, dia após dia, quase que comemorando o fato de ainda estarem vivos.
Até que, quase quatro meses depois (de uma viagem prevista para durar apenas 15 dias), o casco emborcado do Rose Noelle foi dar numa ilha da própria Nova Zelândia, e os quatro desembarcaram, sãos e salvos.
"Nunca tive dúvidas de que escaparíamos vivos", contaria depois o capitão do barco, John Glennie, no livro que escreveu e inspirou o filme. "Só não sabia como".
Teriam inventado tudo aquilo?
Uma vez em terra firme, os quatro velejadores foram recebidos com um misto de espanto (afinal, já haviam sido dados como mortos até pelas próprias famílias) e desconfiança, já que estavam relativamente bem de saúde para quem havia passado tanto tempo à deriva no mar - teriam eles inventado tudo aquilo?
A certeza de que eles estavam falando a verdade só veio quando a polícia (que suspeitava que tivessem inventado aquela história para poder ir e voltar à América do Sul sem levantar suspeitas, a fim de buscar drogas) viu a quantidade de cracas grudadas no casco do barco - aquilo só seria possível se ele tivesse passado muito tempo inerte no mar.
Já o incrível fato de terem retornado praticamente ao mesmo ponto de partida, a Nova Zelândia, quando o esperado era que fossem arrastados indefinidamente mar afora, uma vez que este era o padrão das correntes marítimas da região - como aquilo fora possível? -, é a parte mais interessante desta dramática história, mas que o filme, lamentavelmente, trata de maneira um tanto superficial - clique aqui para saber como e por que isso aconteceu.
Recorde de sobrevivência
No total, os quatro sobreviventes do Rose Noelle (dois deles ainda vivos) passaram 119 dias à deriva no mar, em um barco virado de cabeça para baixo - um triste recorde, que eles jamais gostariam de ter batido.
Até então, o recorde sobrevivência no Oceano Pacífico era do casal inglês Maralyn e Maurice Bailey, que, poucos anos antes, em 1973, havia passado 118 dias à mercê do mar (um dia a menos que os tripulantes do Rose Noelle), dentro de um frágil bote de borracha, depois que o seu veleiro foi atingido por um cachalote e afundou - clique aqui para ver um vídeo sobre esta também fabulosa história.
No caso do casal inglês, o causador da desgraça foi uma baleia.
No dos quatro sobreviventes do trimarã neozelandês, uma onda anormal e aterrorizante, que tal qual um thriller de terror, ilustra a cena inicial do filme e explica como eles foram parar naquela situação dramática, mas com um final surpreendente.
