119 dias no mar em um barco virado: novo filme mostra dramático caso real

Para completar o drama, quando o barco virou, toda a água doce que tinham para beber vazou, o rádio não podia ser usado e a bateria do equipamento eletrônico que emitia pedidos de socorro acabou dias depois, antes que aviões fossem enviados para tentar localizá-los no mar.

Quando isso aconteceu, ficou claro para aqueles então conflituosos companheiros de infortúnio que a única saída era a união, já que a sobrevivência de um dependeria da dos outros também, até porque eles não tinham a menor ideia de para onde estavam sendo levados pelas correntes marítimas, muito menos se chegariam vivos a algum lugar.

Mas, após semanas de privações, com um severo racionamento de água e comida - o que fez aumentar ainda mais as tensões entre os quatro náufragos, que passaram a brigar até por uma migalha de biscoito -, a rotina deles foi entrando em um resignado conformismo, no qual o único objetivo passou a ser apenas se manterem vivos - como uma espécie de metáfora de como a vida deveria ser encarada por todo mundo.

Sobrevivendo, um dia após o outro

Por sorte, com o passar do tempo, começou a chover (o que aplacava a sede) e os peixes passaram a chegar, atraídos pelas cracas que foram se formando no casco emborcado.

E assim eles foram sobrevivendo, dia após dia, quase que comemorando o fato de ainda estarem vivos.