Quem é o austríaco que diz ter 300 t de ouro escondidas no fundo do mar
O mínimo que se pode dizer do austríaco naturalizado brasileiro Werner Rydl, de 68 anos, é que ele é um sujeito totalmente fora do padrão normal.
Entre outras excentricidades, não só admite como diz, com orgulho, ter sonegado o equivalente a R$ 1 bilhão em impostos das 186 empresas que garante ter tido na Áustria, antes de vir para o Brasil, onde hoje mora em uma casinha alugada e pra lá de modesta no povoado de Ponta do Mel, no litoral do Rio Grande do Norte, embora declare ser dono de um assombroso patrimônio de 15 dígitos: R$ 183 bilhões - bilhões, não simples milhões!
Ou, para ser mais exato, R$ 183.423.693.475,14, como ele declarou à Receita Federal no seu último imposto de renda, que inclusive está disponível no seu site na internet, para quem quiser ver - o que não deixa de ser outra excentricidade, já que ninguém torna público um documento sigiloso desse tipo.
Além disso, Werner Rydl garante ter queimado, numa fogueira no quintal de sua casa, na presença de jornalistas, pilhas de dinheiro austríaco, como protesto contra a política fiscal do seu país, de possuir um esconderijo protegido com torpedos na costa da Turquia, e de ser octaneto (neto da oitava geração) da ex-imperatriz brasileira, Maria Leopoldina, da Áustria, esposa de Dom Pedro 1°, cujos rostos decoram um quadro na parede do quase casebre onde mora.
Recentemente, em carta enviada ao presidente Lula, Rydl se autocandidatou a vaga de presidente do Banco Central do Brasil, alegando que nenhuma outra pessoa estaria mais capacitada para o cargo do que ele, já que diz ter criado um banco (cuja sede fica no meio do mar - sim, você leu direito: no mar!), que tem, inclusive, moeda própria, o Eternity.
306 toneladas de ouro
Mas nada é mais espantoso na excêntrica personalidade de Werner Rydl do que o que ele diz também possuir no fundo do mesmo mar onde fica o tal banco, numa área submersa próxima à costa do Brasil, que ele batizou de "Seagarland" e se proclamou dono: uma inacreditável quantidade de 306 toneladas de ouro - mais que o dobro das reservas do Banco Central, por exemplo -, que ninguém em sã consciência acreditaria mesmo.
"Está tudo em Seagarland"
De acordo com a mente ultracriativa de Rydl, tal absurda quantidade de ouro está depositada a 40 metros de profundidade no fundo do mar de "Seagarland", que por sua vez fica a cerca de 90 quilômetros da costa do Rio Grande do Norte.
Como tudo o que envolve a mirabolante vida de Werner Rydl, quando contada por ele próprio, nada é muito claro, tudo é controverso e, acima de tudo, duvidoso - a começar por todo aquele ouro todo que ele diz possuir, escondido no fundo do mar, junto à costa potiguar.
Mesmo assim, ele tenta explicar.
"Está tudo no meu Imposto de Renda"
"Comecei meu patrimônio comprando 120 toneladas de ouro com o dinheiro que ganhei 'embargando' os impostos na Áustria" (ele nunca usa a palavra 'sonegação', porque considera que os tributos austríacos serviam para enriquecer políticos corruptos).
"Depois, fui aumentando o meu patrimônio, comprando mais ouro, como está no meu imposto de renda. Pode ver lá, nas minhas declarações. Está tudo na internet", diz Rydl a todo instante, já que esse parece ser o seu estratagema: declarar quantidades cada vez maiores de ouro no seu imposto de renda, a fim de ir aumentando o seu "patrimônio", que só no ano passado, teriam "crescido" impressionantes R$ 633 milhões - uma espantosa fortuna artificial, que aparentemente só parece existir ali, no papel.
E que, ainda por cima, segundo ele, está guardada no fundo do mar, "mas em águas internacionais, que não pertencem ao Brasil", como Rydl faz questão de frisar - embora, tecnicamente, pelas coordenadas divulgadas no seu site, a sua fantasiosa "Seagarland" fique dentro dos limites da zona econômica do mar brasileiro, que se estende até 200 milhas da costa.
Não está em país algum
"O imposto de renda brasileiro é falho, porque não prevê as chamadas 'águas internacionais', que não pertencem a nenhum país. Portanto, meu ouro não está no Brasil nem em país algum", explica, com uma retórica esperta e inteligente, capaz de, por vezes, deixar os seus interlocutores um tanto confusos e desconcertados.
"Meu ouro está em Seagarland, e ninguém pode fazer nada contra mim", garante Rydl, que apesar de divulgar tudo no seu site, diz não temer ser roubado, porque "monitora a área com satélites".
"Qualquer barco que entre lá, eu fico sabendo na hora", garante Rydl, que apesar dos números estratosféricos nas suas declarações de imposto de renda, jamais foi chamado para prestar esclarecimentos na Receita Federal, nem nunca caiu na malha fina - da mesma forma como jamais foi submetido a testes psicológicos, mesmo já tendo sido preso em algumas oportunidades.
Como nestas abaixo:
Preso diversas vezes
- Ainda jovem, passou 11 meses preso na Áustria por retalhar e enterrar um automóvel, a fim de receber o dinheiro do seguro.
- Mais tarde, também na Áustria, importava produtos brasileiros e os reexportava de volta ao Brasil, como se fossem austríacos.
- Em 2009, foi detido no Brasil por comercializar ilegalmente madeira da floresta amazônica.
- A pedido do governo austríaco, foi novamente preso e extraditado para a Áustria, por sonegação de impostos.
- Enquanto aguardava a deportação, passou quatro anos preso na Penitenciária da Papuda, em Brasília, onde se tornou amigo do traficante Fernandinho Beira Mar e de outro detento que comercializava ouro de garimpos ilegais, e que, mais tarde, viraria seu funcionário.
- Também na prisão, aprendeu a burlar a Receita Federal com artimanhas nas suas declarações de Imposto de Renda - as mesmas que usaria até hoje, para forjar seu absurdo patrimônio fictício em ouro.
- Passou seis meses preso na Áustria e, na volta, criou Seargland e o tal banco, o Seagar Gold Bank, cuja sede também fica no fundo do mar.
- No auge da crise humanitária da Venezuela, comprou um supermercado na fronteira entre os dois países e trocava comida brasileira por ouro venezuelano, que trazia ilegalmente para o Brasil.
- Em 2015, foi detido em um aeroporto no Mato Grosso com uma barra de ouro de origem desconhecida, que argumentou ser um "amuleto".
- Tempos depois, foi detido novamente, tentando embarcar para a Turquia com barras de ouro não declaradas.
Atualmente, Rydl responde a dois inquéritos na Polícia Federal e tem 15 processos correndo na justiça.
Mas estranhamente jamais foi incomodado pela Receita Federal, apesar dos números assombrosos nas suas declarações de imposto de renda.
Mas nem tudo é ficção
Nem tudo, porém, é ficção na fabulosa narrativa de Werner Rydl - a começar por algumas cifras nelas envolvidas.
Segundo o Coaf, órgão federal que monitora atividades financeiras no país, entre 2018 e 2022, Rydl movimentou, de fato, cerca de R$ 343 milhões em suas contas bancárias, conforme levantamento feito pela revista Piauí, que na sua edição de junho, em artigo escrito por Allan de Abreu, publicou um longo perfil da inimaginável vida do austríaco e seus supostos negócios.
No entanto, para a Polícia Federal, Rydl não passa de um golpista, que graças ao seu álibi de centenas de toneladas de ouro como patrimônio, atua como lavador de dinheiro para doleiros e narcotraficantes, o que ele nega veementemente.
"Minha batalha é contra a corrupção e o nepotismo dos governos", diz. "Não ligo para dinheiro, mas sei muito bem como ganhá-lo".
Quem é Werner Rydl?
E é assim, misturando fantasia com realidade (uma delas é a de não possuir nenhum bem em seu nome, nem mesmo um simples automóvel, o que também é verdade), que Werner Rydl vem vivendo legalmente no Brasil há mais de 30 anos, na condição de um dos seus mais exóticos - e duvidosos - cidadãos.
"Metade das pessoas acredita em mim, a outra metade, não. Mas isso não me incomoda. Sou o mais transparente dos brasileiros", diz Rydl.
"Pode ver. Está tudo lá, no meu imposto de renda", repete, usando sempre o mesmo mantra.
Farsante delirante ou um espertalhão que achou uma forma de se tornar "dono" de uma inacreditável fortuna sem precisar ter dinheiro algum?
Quem, afinal, é Werner Rydl?
Ouro também escondido no mar
Embora, aparentemente, Rydl não tenha se inspirado em nenhum outro caso para se tornar um "bilionário", a ideia de esconder seu patrimônio em ouro no fundo do mar não é inédita, muito menos teria sido ele o primeiro a pensar em usá-la, ainda que supostamente só na teoria.
Na Segunda Guerra Mundial, em um dos lances mais ousados da época, um grupo de mergulhadores da Marinha Americana, que estava detido pelos japoneses em uma ilha das Filipinas, passou meses sabotando seus algozes, enquanto recolhia secretamente moedas de ouro e prata que haviam sido propositalmente escondidas pelos americanos no fundo do mar, para serem resgatadas quando a guerra terminasse.
Batizadas de "Tesouro de Manila", as moedas eram coletadas pelos mergulhadores no fundo da baía, mas não trazidas para a superfície, e sim colocadas em sacos submersos pendurados debaixo das próprias balsas que serviam de base para os mergulhos, como pode ser conferido nessa interessante história - clique aqui para conhecê-la.Também na Segunda Guerra Mundial, outras formas de ouro foram igualmente parar no fundo do mar não por acidente, mas propositalmente, como pode ser visto em um vídeo recém-lançado sobre o caso de um navio alemão que foi afundado pela própria tripulação com uma fortuna em ouro brasileiro a bordo, mas infinitamente menor do que as 306 toneladas em barras que o austríaco Werner Rydl diz possuir em sua fictícia Seagarland - clique aqui para assisti-lo.
