Tragédia da Lagoa de João Pessoa completa meio século quase esquecida

Haveria exposição de armas, de carros de combates e uma atração extra: um passeio de barco em volta da lagoa, a bordo de uma espécie de balsa usada pelo Exército para transportar mercadorias, mas que naquele dia levaria pessoas.

Seria um passeio diferente, que, por isso mesmo, empolgava os visitantes da festa, especialmente as crianças.

Desde o começo do dia, uma longa fila se formou nas margens da lagoa, com os interessados em navegar naquela balsa. E ficou assim o dia inteiro.

Até que, no final da tarde, quando já estava quase anoitecendo e a festa terminando, os soldados encarregados de organizar a fila avisaram que aquela seria a última viagem.

E foi mesmo - da pior forma possível.

Alguns minutos depois, aquele alegre passeio de barco em volta da lagoa - que não durava mais que dez minutos, já que a lagoa tinha o tamanho de dois quarteirões da cidade - se transformou em uma tragédia, que custou a vida de muitas pessoas, sobretudo crianças - um dos piores desastres da história da Paraíba, embora tenha ocorrido dentro de uma pacata lagoa, a míseros metros da margem, bem no centro da capital do estado.