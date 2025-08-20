111 anos depois, objetos de vítima de naufrágio trágico chegam à família

Mas ele nunca chegou lá. E seus descendentes jamais souberam nada sobre o triste fim dele.

Um achado surpreendente

Até que, semanas atrás, a inglesa Caroline Mullins, sobrinha-neta daquela vítima do naufrágio do mais famoso transatlântico canadense, recebeu uma resposta a uma mensagem que havia enviado ao historiador canadense David Saint-Pierre, velho pesquisador do naufrágio do Empress of Ireland.

E a mensagem que ela recebeu continha bem mais do que simples informações sobre o seu parente morto naquele naufrágio.

Tinha uma surpreendente revelação: a valise de seu tio-avô, Albert Mullins, havia sido encontrada e resgatada dos escombros do navio afundado e, dentro dela, tinham objetos e até pedaços (ainda legíveis) de textos escritos por ele, apesar de submersos há mais de um século - algo tão raro que surpreendeu até o próprio pesquisador, que até receber aquela mensagem não sabia a quem procurar, para informar sobre o incrível achado.

Caroline, então, pegou um avião e desembarcou no Canadá, para ver com seus próprios olhos - e tocar - aquela improvável "herança" deixada por aquele seu parente distante, sobre o qual a família pouco sabia - exceto que ele tinha morrido no mais trágico desastre marítimo da história do Canadá.