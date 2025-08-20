111 anos depois, objetos de vítima de naufrágio trágico chegam à família
Na madrugada de 29 de maio de 1914, o transatlântico canadense Empress of Ireland aguardava, parado, que o nevoeiro que assolava o Rio São Lourenço, entre a cidade de Quebec e o Oceano Atlântico, diminuísse de intensidade, a fim de seguir viagem rumo à Inglaterra, quando foi atingido por outro navio, o carvoeiro norueguês Storstad, e afundou quase que instantaneamente, matando 1014 dos seus 1477 ocupantes - a terceira pior tragédia da história da travessia do Atlântico Norte, só atrás dos naufrágios do Titanic e do Lusitânia.
Entre as mais de 1000 vítimas daquela tragédia, estava um pequeno empresário inglês chamado Albert Mullins, que voltava para casa, após uma longa viagem de negócios.
Mas ele nunca chegou lá. E seus descendentes jamais souberam nada sobre o triste fim dele.
Um achado surpreendente
Até que, semanas atrás, a inglesa Caroline Mullins, sobrinha-neta daquela vítima do naufrágio do mais famoso transatlântico canadense, recebeu uma resposta a uma mensagem que havia enviado ao historiador canadense David Saint-Pierre, velho pesquisador do naufrágio do Empress of Ireland.
E a mensagem que ela recebeu continha bem mais do que simples informações sobre o seu parente morto naquele naufrágio.
Tinha uma surpreendente revelação: a valise de seu tio-avô, Albert Mullins, havia sido encontrada e resgatada dos escombros do navio afundado e, dentro dela, tinham objetos e até pedaços (ainda legíveis) de textos escritos por ele, apesar de submersos há mais de um século - algo tão raro que surpreendeu até o próprio pesquisador, que até receber aquela mensagem não sabia a quem procurar, para informar sobre o incrível achado.
Caroline, então, pegou um avião e desembarcou no Canadá, para ver com seus próprios olhos - e tocar - aquela improvável "herança" deixada por aquele seu parente distante, sobre o qual a família pouco sabia - exceto que ele tinha morrido no mais trágico desastre marítimo da história do Canadá.
Cartas e miniaturas
No museu da Société d'histoire du Bas-Canada, em Quebec, dirigido pelo historiador David Saint-Pierre, a inglesa folheou um álbum contendo os fragmentos dos textos escritos por Albert Mullins (quase todos, relatórios comerciais que resistiram incrivelmente ao contato com a água) e manuseou miniaturas em ferro dos móveis que ele vendia, que também estavam na tal mala, encontrada por um mergulhador, 39 anos atrás.
Desde aquela época, o historiador Saint-Pierre tentava localizar os descendentes de Mullins, para informar sobre o achado.
Mas, antes disso, ele levou anos para confirmar a identidade do dono daquela mala, o que foi feito por meio da comparação da caligrafia das cartas que haviam nela - que faziam menções a instrumentos musicais da marca inglesa Barnes and Mullins, que existe até hoje - com antigos documentos manuscritos daquela empresa, fundada pelo próprio Mullins, no início do século passado.
"Ele tinha uma caligrafia bastante peculiar, especialmente nas letras 'f' e 'e', e isso ajudou a identificar o dono daquela mala", explicou o historiador à inglesa, ao recepcioná-la no museu e mostrar os objetos.
Caroline Mullins ficou emocionada ao ler trechos das cartas e manusear peças que, mais de um século antes, afundaram junto com seu tio-avô, naquela trágica noite de 29 de maio de 1914.
Dois anos depois do Titanic
No início do século passado, o Empress of Ireland era o principal transatlântico do Canadá, com capacidade para mais de 1500 pessoas, e já havia feito a travessia entre a Europa e a América do Norte 95 vezes, sem nenhum incidente - ao contrário do célebre Titanic, que afundara dois anos antes.
Segurança e cautela eram prioridades para o capitão do navio, o meticuloso comandante Henry Kendall - tanto que, anos antes, ele chegou a ajudar a prender um inglês que envenenara sua esposa e fugira no seu navio, após desconfiar de um dos passageiros e acionar a polícia inglesa.
Por isso, quando o nevoeiro sob o Rio São Lourenço ficou ainda mais intenso, no início daquela viagem, o capitão Kendall deteve o seu navio a uma curta distância margem, a fim de aguardar que as condições de visibilidade melhorassem - até porque, minutos antes, ele avistara as luzes de navegação de outro navio, vindo no sentido oposto.
Seguindo o protocolo, o comandante Kendall mandou soar dois apitos curtos, para avisar o outro navio sobre a presença do transatlântico.
O aviso foi respondido pelo outro navio, o cargueiro norueguês Storstad, que vinha na Nova Escócia para Quebec, carregado de carvão.
Mesmo assim, inexplicavelmente, o navio norueguês - que naquele instante era pilotado pelo oficial chefe e não pelo seu comandante - veio na direção do Empress of Ireland e o acertou em cheio, na lateral do casco.
O comandante Kendall até tentou evitar o choque, e ordenou ré a toda velocidade, quando viu surgir o cargueiro bem diante do seu navio, no meio do nevoeiro. Mas não deu tempo.
A colisão aconteceu entre as duas caldeiras do transatlântico - que, por isso mesmo, perdeu imediatamente toda a energia, ficando às escuras -, e abriu um rombo enorme no casco, por onde passou a jorrar um volume absurdo de água.
Ordem de abandonar o navio
Sabendo que era impossível controlar aquela inundação (o Empress of Ireland tinha portas estanques, mas elas eram operadas manualmente e logo ficaram submersas), o capitão Kendall tentou, também, encalhar o navio na margem, para que os passageiros desembarcassem, mas, sem a energia gerada pelas caldeiras, o navio não mais se movia.
Ele, então, ordenou que os botes salva-vidas fossem baixados e todos abandonassem o transatlântico.
Mas o Empress of Ireland já estava tão inclinado, pelo peso do volume de água que entrava, que poucos barcos salva-vidas puderam ser colocados na água.
Apesar dos seus 170 metros de comprimento, o Empress of Ireland afundou completamente em apenas 14 minutos - 12 vezes mais rápido do que o Titanic.
E gerou quase o mesmo número de vítimas fatais do naufrágio mais famoso da história.
Só 400 sobreviveram
No total, das quase 1 500 pessoas que havia a bordo Empress of Ireland naquela noite, só pouco mais de 400 sobreviveram.
Alguns deles foram resgatados pelo próprio navio causador do acidente, que depois de ficar um tempo espetado no casco do transatlântico (o comandante Kendall chegou a pedir, por meio de um megafone, para que o piloto do cargueiro mantivesse o navio naquela posição, para que atuasse como uma rolha e diminuísse a intensidade da inundação), foi levado pela correnteza mas não afundou, porque, como fora feito para navegar no gelo da Noruega, tinha proa reforçada.
O inquérito que investigou o caso, apontou a tripulação do cargueiro como responsável pela colisão, embora um tribunal norueguês tenha chegado a outra conclusão, e imputado a culpa ao comandante do transatlântico, por ter ficado parado no rio, em meio ao nevoeiro.
Outro acidente ainda mais absurdo
Naquela época, quando ainda não havia tecnologia para ajudar as embarcações, a colisão de navios não era algo tão raro assim. Especialmente sob densos nevoeiros, como no caso do Empress of Ireland.
Um dos acidentes mais famosos do gênero foi o choque de dois transatlânticos, o italiano Andrea Doria e o sueco Stockholm, em pleno oceano (onde o que não falta é lugar para desviar), nas proximidades de Nova York, em julho de 1956, que acabou causando o naufrágio do então maior navio da Itália, fato que chocou o mundo.
Mas, apesar das dimensões daquela tragédia, apenas pouco mais de 50 pessoas perderam a vida, entre as mais de 2 000 envolvidas - clique aqui para ver um vídeo recém-lançado sobre aquele caso.
No caso do Empress of Ireland, aconteceu o oposto: o número de mortos superou em muito os que escaparam com vida.
E entre as vítimas, estava o tio-avô da inglesa Caroline Mullins, cujos pertences só agora chegaram à família, 111 anos depois.
