Escritora de 80 anos pode ser presa por vender ouro de navio afundado
A escritora americana Eleonor Courter, que prefere assinar suas obras como "Gay Courter", gosta de criar romances envolvendo o mar.
Um de seus livros narra um suspense marítimo. Outro, os tormentos que acometeram os passageiros de um navio de cruzeiro durante a pandemia da covid.
Agora, seu próximo livro poderá ser sua própria biografia, sem que isso fuja do tema que ela tanto aprecia.
É que Gay Courter está envolvida em uma história real que mais parece saída da imaginação de um escritor: a receptação e tentativa de venda de barras de ouro extraídas ilegalmente de um naufrágio histórico do século 18.
Por esses crimes, Gay Courter será julgada em breve, na França, e se condenada, poderá ir para a prisão, apesar dos seus 80 anos de idade - detalhe que talvez nem o mais criativo romancista pensasse em incorporar ao seu personagem: o da velhinha ladra.
Embora ela alegue total inocência.
História intrincada
Como todo um bom romance, a história que entrelaça a escritora americana ao suposto crime de venda de barras de ouro saqueadas de um naufrágio histórico é bem intrincada.
Tudo teria começado 50 anos atrás, quando um aventureiro encontrou os restos de um velho barco afundado, o veleiro francês Le Prince de Conty, e dele retirou barras de ouro, sem, porém, revelar o achado ao governo da França, como determinam as leis francesas de exploração de naufrágios.
Em seguida, o tal aventureiro, o fotógrafo e mergulhador francês Yves Gladu, hoje com 77 anos, teria vendido a maior parte do ouro a um milionário suíço, mas reservado algumas barras para comercializá-las - em condições bem mais lucrativas - com instituições, colecionadores e investidores de outros países, especialmente os Estados Unidos.
Mas, como Gladu não tinha contatos nem trânsito em outros mercados, ele teria recorrido a uma pessoa de sua confiança, o seu cunhado, o também francês Gérard Pesty, para prospectar interessados estrangeiros e intermediar o negócio.
Gérard, hoje já falecido - algo previsível em uma história envolvendo tantos idosos -, teria vendido sigilosamente três daquelas barras ao até então impoluto Museu Britânico (que agora está em apuros tentando explicar como comprou aquelas barras de ouro sem checar a sua procedência), mas recorrido à sua esposa, Annette May Pesty, hoje também septuagenária, para conseguir penetrar no rico mercado americano, através de uma velha amiga dela, que morava nos Estados Unidos.
E é aqui que entra nessa história a escritora americana Gay Courter, que hoje vive na Florida.
Juntamente com seu marido, Philip Courter, atualmente com 82 anos, a escritora teria tentado vender cinco daquelas barras de ouro retiradas do naufrágio do Le Prince de Conty em um leilão na California, em 2018, mas aquela oferta chamou a atenção do Departamento de Arqueologia Subaquática da França, que já vinha rastreando as conexões sociais do mergulhador Gladu, que tinha por hábito passar férias com os casais Pesty e Courter.
O órgão, então, avisou as autoridades americanas, que confiscaram as barras de ouro antes que elas fossem leiloadas, e as devolveram à França, já que elas faziam parte de um naufrágio ocorrido em águas francesas.
Presos na Inglaterra
Quatro anos depois, em 2022, Gladu foi julgado e preso na França, acusado de saque de artefatos históricos, e confessou que ter retirado 16 barras de ouro dos escombros do Le Prince de Conty.
Em seguida, no mesmo ano, o casal Gay e Philip Courter foi detido tentando sair da Inglaterra com 23 barras de ouro, que seriam levadas para os Estados Unidos.
Eles foram soltos logo depois, mediante pagamento de fiança.
Mas, agora, ambos podem voltar para a cadeia, juntamente com a amiga Annette May Pesty, de 78 anos, porque um promotor francês acaba de pedir a prisão de todos os envolvidos no saque aos escombros do Le Prince de Conty - uma história digna de um bom livro de ação.
De onde veio o ouro?
O Le Prince de Conty era um veleiro mercante da Companhia Francesa das Índias Orientais, que afundou na costa da Bretanha, em 1746, quando retornava de uma profícua viagem à Ásia, repleto de barras de ouro e outras preciosidades.
Em 1974, ele foi achado, possivelmente pelo próprio Gladu, e saqueado, dando início a novela que se arrasta até hoje, agora envolvendo até um tribunal francês, que quer julgar todos os envolvidos, inclusive a escritora americana e seu marido, por lavagem de dinheiro, crime organizado e tráfico de bens culturais da França.
Alegam inocência
Gay e Philip Courter, pais de três filhos e avós de oito netos, alegam inocência e dizem que apenas aceitaram um pedido feito pela amiga Annette May Pesty para guardar, no sótão de sua casa, na Florida, algumas barras de ouro, que pertenciam ao mergulhador Gladu, e garantem que não tinham ideia no que estavam se metendo.
Já Gladu diz que não pediu coisa alguma aos seus (agora "ex") amigos americanos, alimentando ainda mais uma trama que, talvez, nem o julgamento dos envolvidos esclareça.
Mas, condenada ou não, pelo menos um bom enredo para o seu próximo livro a escritora Gay Courter já tem.
Outro caso polêmico
Toda essa confusão é compreensível quando o que está em jogo é uma fortuna em ouro extraída de um velho barco afundado, o que, ao contrário do que se imagina, não é algo tão raro assim, mesmo nos dias de hoje - muito menos ficção saída da cabeça de um escritor.
Desde os tempos dos colonizadores, o mar sempre foi a forma mais usual de transportar ouro, e os naufrágios, bastante comuns naquela época, geraram incontáveis "tesouros submersos", que até hoje são buscados mundo afora, alguns com resultados extraordinários, mas nem sempre divulgados.
Um dos casos mais recentes de suspeita de êxito na busca de um expressivo volume de ouro que teria ido parar no fundo do mar por conta do naufrágio do barco que o transportava, aconteceu apenas sete anos atrás, quando uma empresa inglesa especializada no resgate de tesouros submersos, a Advanced Marine, estranhamente "desistiu" da operação que vinha realizando nos escombros de um velho navio alemão da Segunda Guerra Mundial, o cargueiro SS Minden, após já ter gasto uma fortuna, o que levantou suspeitas de que, talvez, a empresa já tivesse encontrado o que tanto buscava, sem porém revelar a ninguém.
E o tal ouro - cuja quantidade estimada seria de quatro toneladas - teria saído do Brasil, para ajudar a financiar operações nazistas na Segunda Guerra Mundial, como pode ser conferido clicando aqui, ou assistindo a um vídeo recém-lançado sobre este caso, quase tão sombrio quanto o envolvimento de uma octogenária escritora no saque de barras de ouro de um velho barco naufragado.
