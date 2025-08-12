Escritora de 80 anos pode ser presa por vender ouro de navio afundado

Tudo teria começado 50 anos atrás, quando um aventureiro encontrou os restos de um velho barco afundado, o veleiro francês Le Prince de Conty, e dele retirou barras de ouro, sem, porém, revelar o achado ao governo da França, como determinam as leis francesas de exploração de naufrágios.

Em seguida, o tal aventureiro, o fotógrafo e mergulhador francês Yves Gladu, hoje com 77 anos, teria vendido a maior parte do ouro a um milionário suíço, mas reservado algumas barras para comercializá-las - em condições bem mais lucrativas - com instituições, colecionadores e investidores de outros países, especialmente os Estados Unidos.

Mas, como Gladu não tinha contatos nem trânsito em outros mercados, ele teria recorrido a uma pessoa de sua confiança, o seu cunhado, o também francês Gérard Pesty, para prospectar interessados estrangeiros e intermediar o negócio.

Gérard, hoje já falecido - algo previsível em uma história envolvendo tantos idosos -, teria vendido sigilosamente três daquelas barras ao até então impoluto Museu Britânico (que agora está em apuros tentando explicar como comprou aquelas barras de ouro sem checar a sua procedência), mas recorrido à sua esposa, Annette May Pesty, hoje também septuagenária, para conseguir penetrar no rico mercado americano, através de uma velha amiga dela, que morava nos Estados Unidos.

E é aqui que entra nessa história a escritora americana Gay Courter, que hoje vive na Florida.