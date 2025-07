Após 40 anos em aquário, tartaruga chega à Baía de Guanabara e preocupa

no monitoramento de Jorge - que ainda não foi visto por ninguém no interior da baía, mas pode ser facilmente identificado por meio da antena do transmissor que ele carrega presa ao casco.

"Já conversamos com muitos pescadores e todos estão de alerta quanto a presença de Jorge. Mas se ele ficar preso em alguma rede ou ingerir algo daninho na água, talvez ninguém possa fazer nada", diz a pesquisadora, cujo único consolo é saber que a região que a tartaruga tem frequentado com mais assiduidade faz parte de uma área de proteção ambiental, onde a pesca é proibida.

"Pelo menos ele está passando bastante tempo na área da APA de Guapi-Mirim, que oferece menos riscos. Mas o ideal seria que Jorge voltasse para o mar aberto e seguisse o seu rumo", diz a pesquisadora, que vive o dilema de saber que se por um lado pode contar com os pescadores da baía para ajudar a monitorar Jorge, por outro não poderia haver local mais insalubre para uma tartaruga.

Não se sabe até quando

"É impossível saber quando Jorge irá embora da Baía de Guanabara, porque isso depende apenas da vontade dele", diz a pesquisadora argentina Laura Prosdocimi, do Museu Argentino de Ciências Naturais, que participa do monitoramento no mar do animal, que está a cargo do Laboratório de Mamíferos Marinhos do Instituto de Investigações Marinhas da Argentina.