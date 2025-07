Por que cruzeiros marítimos estão proibindo patinhos de borracha nos navios

Surfando na onda do modismo, a Amazon e lojas especializadas em patinhos de borracha, como existem aos montes nos Estados Unidos e Europa, passaram a oferecer patinhos estilizados com temáticas marítimas, como marinheiros e piratas, e já com etiquetas para serem preenchidas com o nome do autor da brincadeira e o número da cabine, visando interagir com os demais passageiros.

A brincadeira do esconde-esconde de patinhos a bordo virou febre nos navios de cruzeiro.

Mas muitas empresas já não estão achando a menor graça nisso.

Um curioso caso no passado

Possivelmente, aquela menina que inventou a brincadeira não sabia, mas a relação entre patinhos de borracha e navios é bem anterior ao modismo que ela lançou.