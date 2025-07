Tartaruga que passou 40 anos em aquário volta pro mar e nada até o Brasil

Uma grande operação, que envolveu até a Prefectura Naval Argentina, uma espécie de Capitania dos Portos do país vizinho, então foi montada, para o grande - e tenso - momento da soltura do animal no mar, o que foi feito no último dia 11 de abril.

E com pleno êxito.

Imagem: Reprodução

Nadou na direção certa

Naquele dia, Jorge foi embarcado em um navio militar e solto no mar, a cerca de 20 quilômetros da costa argentina, voltando a ter contato com um ambiente do qual havia sido afastado por 40 anos.