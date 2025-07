26 anos depois, identidade de barco histórico afundado é confirmada

Imagem: Reprodução

Mais três anos

Embora parecesse um típico caso de ciumeira, mais do que rigor científico - já que tinham sido os australianos que divulgaram a tão esperada notícia -, foi preciso esperar mais três anos até que os pesquisadores americanos concordassem com seus colegas australianos e admitissem que aqueles escombros encontrados no fundo do porto de Newport eram, de fato, do lendário barco do Capitão Cook, o que só foi feito dias atrás - mais de um quarto de século após a sua descoberta.

"Com base na abordagem acordada, critérios suficientes foram atendidos pelo Museu Marítimo Nacional Australiano para a identificação positiva do antigo barco do capitão James Cook", informaram os australianos em um novo comunicado dias atrás, desta vez, finalmente, com o aval dos americanos.

Foi o fim de uma novela que se arrastou por 26 anos.

Como a caravela de Cabral

Agora, já se sabe oficialmente - e pela pegunda vez - o paradeiro final da lendária embarcacão do maior explorador marítimo do século 18, um barco que, para os australianos, tem o mesmo significado histórico da caravela de Pedro Álvares Cabral para os brasileiros.