Filme Tubarão faz 50 anos e revive tragédia para família de brasileiro

A última sexta-feira, marcou os 50 anos do lançamento de um dos filmes de maior sucesso na história do cinema, o aterrorizante Tubarão, de Steven Spielberg, que continua latente na mente de qualquer pessoa que entre no mar, até hoje.

Imagem: Reprodução

E as comemorações do meio século daquele que é considerado o primeiro filme blockbuster da história (com quase meio bilhão de dólares arrecadados em bilheterias mundo afora) continuará nos próximos meses, com diversos eventos, exposições e exibições nos Estados Unidos.