Último sobrevivente de naufrágio brasileiro na 2ª Guerra vai fazer 100 anos

E relembrou, uma vez mais, o drama que passou naquela noite.

"Às 23h30, eu estava dormindo e um colega me chamou, porque eu tinha que começar o meu turno na casa de máquinas do navio. Mas eu adormeci de novo, e só acordei com uma enorme explosão. Achei que a caldeira do navio tivesse explodido e corri para o convés. Quando cheguei lá, vi que a popa do navio já estava afundando. Daí, entrei em um barco salva-vidas, mas outro marinheiro que já estava nele, desesperado, cortou o cabo e caímos todos no mar. Menos de dois minutos depois de acordar, eu estava dentro d'água, tentando enxergar algo e me afastar do navio que afundava, para não ser sugado por ele. Mas ainda bem que não acordei quando meu colega me chamou, porque se tivesse ido para a casa de máquinas eu teria morrido, porque foi lá que um dos torpedos explodiu e ninguém sobreviveu", contou Girgazes no seu depoimento, que também incluiu mais detalhes sobre como ele se salvou naquele naufrágio, que ceifou a vida de outros 150 marinheiros.

"Quando me afastei do navio, a primeira coisa que fiz foi tirar toda a roupa, para poder nadar com mais facilidade e também não ser agarrado pelos outros marinheiros que estavam na água, porque isso podia fazer com que eu morresse afogado. Eu não enxergava nada, por causa da escuridão, mas ouvia muita gente gritando, pedindo ajuda. Em vez de gritar, eu comecei a rezar. Mas pedi, em voz alta, que o Senhor não me deixasse morrer sem rever minha mãe. Foi quando eu ouvi uma voz, chamando o meu nome. Era um colega do navio, que estava em uma balsa salva-vidas, tentando recolher pessoas no mar, mesmo sem enxergar nada. Ele ouviu aquele meu pedido à Deus e gritou de volta, dizendo para que eu continuasse falando alto, e foi seguindo o som da minha voz, até chegar do meu lado com a balsa. Depois daquele dia, nunca mais o vi. Mas gostaria de poder ter agradecido pessoalmente por ele ter salvo a minha vida".