Após 71 anos, canhão volta ao forte do qual foi tirado e gera polêmica

Lá, orgulhosos do seu feito, os estudantes comemoraram a façanha como uma demonstração de superioridade sobre as demais turmas e fizeram a "doação simbólica" do canhão para a escola, que não só recebeu a peça de bom grado, sem se importar com o fato de ela ter sido retirada de um local histórico, como ergueu um pedestal diante do principal prédio do colégio para assentar o objeto, rebatizando o local de "Praça do Canhão" - e que virou uma espécie de símbolo da escola.

Imagem: Henrique Pinheiro/Reprodução

E assim ficou por mais de 70 anos, para o orgulho dos alunos e professores do Colégio Nova Friburgo, hoje desativado, mas pertencente a Fundação Getúlio Vargas.

Queria o canhão de volta

Imagem: Reprodução

Até que, no início da década de 1990, um jovem estudante de história de Cabo Frio, Elísio Gomes Filho, tomou conhecimento daquele fato, de quatro décadas antes, e passou a pressionar tanto a administração da escola quanto as autoridades do patrimônio histórico dos dois municípios para que o canhão fosse devolvido à fortaleza da qual havia sido retirado, àquelas alturas já devidamente restaurada, mas com uma incômoda mácula: a ausência de um dos dez canhões que o Forte São Mateus originalmente possuía - justamente aquele que havia sido levado pelos estudantes da escola da cidade vizinha.