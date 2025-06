Navio com 3.000 carros zero km queima há 8 dias no mar e não há como apagar

A imagem de um grande navio de transporte misto (carga e veículos), o Grande America, também da mesma empresa Grimaldi, envolto em uma espessa fumaça negra no Golfo da Biscaia, entre a Espanha e a França, no início de março de 2019, correu o mundo. Até porque, dentre dele, havia 2 100 veículos novos e usados - quatro deles, as últimas unidades construídas de um modelo superesportivo da Porsche, o GT2 RS, que haviam sido vendidas para compradores brasileiros. Mais tarde, a fábrica reabriu a linha de produção para atendê-los. Aparentemente, o fogo foi causado porque parte da carga que o navio transportava era inflamável - uma combinação bombástica de automóveis elétricos e mercadorias perigosas. O Grande America ardeu por dois dias, até que por fim afundou.

Sincerity Ace

Imagem: Reprodução

No último dia do ano de 2018, o Sincerity Ace pegou fogo no Oceano Pacífico, quando navegava do Japão para os Estados Unidos, com 3 500 veículos zero quilômetro da marca Nissan, que foram totalmente perdidos - embora o navio tenha sido salvo e rebocado de volta ao Japão. Mas o pior de tudo foi que cinco dos seus 21 tripulantes morreram no incêndio.

Um caso que fez história