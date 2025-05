Filme de mulheres que cruzaram oceano com barco precário será exibido em SP

No final de junho de 2022, três jovens mulheres, a dominicana Alizé Jireh, então com 22 anos, a dinamarquesa Laerke Heilmann, de 35, e a americana - mas criada no Brasil, onde viveu toda a sua infância - Kiana Weltzien, na época com 26 anos, viveram uma aventura e tanto: a bordo de um rústico barco de madeira, com mais de 50 anos de uso, passaram um mês navegando no Atlântico Norte, e cruzaram dos Estados Unidos aos Açores - só elas três e mais ninguém, em um barco que mais parecia uma jangada e que até hoje serve de "casa" para americana/brasileira Kiana, atualmente ancorado em uma praia de Paraty, no litoral entre Rio de Janeiro e São Paulo.

Imagem: Reprodução

Daquela jornada, que durou um mês no mar aberto, em plena temporada de furacões no Atlântico Norte, brotou uma experiência inédita - sobretudo para as duas companheiras de Kiana, que nunca haviam navegado, muito menos ido tão longe com um barco à vela -, além de horas de filmagens feitas pela jovem cineasta Alizé, dona de um olhar aguçado e muita sensibilidade, que acabam de virar um bonito e sensível filme-documentário, chamado Women & the Wind ("Mulheres e o Vento" - clique aqui para ver o trailer), que será apresentado pela primeira vez no Brasil amanhã, sábado, em sessão única, às 19 horas, no Cine Belas Artes (Rua da Consolação 2423), em São Paulo, com a presença de duas das protagonistas daquela dura e difícil travessia.