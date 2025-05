Falha mecânica? Negligência? Por que barco mexicano bateu na ponte de NY?

Vídeos gravados por inúmeras testemunhas do acidente, que aconteceu na noite do último sábado, durante a comemoração pela partida do barco rumo à Islândia, mostram claramente que o veleiro não estava atado ao rebocador por nenhum cabo, embora isso não faça parte do procedimento padrão nesse tipo de operação, e sim usar apenas a força do rebocador para, por meio de contatos entre os cascos, ajudar a posicionar a embarcação no rumo desejado — o que, como também mostram os vídeos, foi efetivamente tentado, mas sem resultados.

Empurrado pelo vento e pela correnteza — ou eventualmente também pelo próprio motor, no caso de uma falha no sistema de controle do barco —, o Cuauhtémoc seguiu avançando no sentido oposto ao da saída do porto, sem que o rebocador tenha conseguido detê-lo ou executado alguma manobra efetiva para corrigir o rumo do veleiro, que acabou atingindo a ponte instantes depois.

Análises dos vídeos mostram que a velocidade do veleiro no instante da colisão era de 6 nós, mas navegando de ré, quando o correto seria já estar se movimentando para frente.

O que também será analisado é se o comportamento do comandante do rebocador foi adequado, frente a uma situação de emergência como aquela.

Por que não zarpou mais cedo?

Outro aspecto a ser investigado é o motivo pelo qual o barco mexicano não saiu do porto um par de horas antes, quando o movimento da maré era vazante e corria de encontro ao mar, e não no sentido oposto, como na hora da partida do veleiro.