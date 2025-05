Com doença rara e sem saber navegar, jovem começa volta ao mundo de barco

Três dias depois, um tanto surpreso com o próprio sucesso na navegação ("Sou apenas uma pessoa comum e consegui! Estou aqui, no meio do oceano, com meu barco. Isso prova que tudo é possível, basta acreditar", gravou em um dos vídeos), Oliver comemorou, eufórico, o encontro com baleias e golfinhos no mar.

Dias depois, ainda mais entusiasmado, comemorou com outro vídeo e uma latinha de cerveja quente ("Porque a geladeira do barco parou de funcionar"), a marca de 1 000 milhas navegadas e a conquista de 1 milhão de seguidores no Instagram, quase todos os últimos dias.

"Quero agradecer a todos, pelas mensagens tão positivas. Elas têm me ajudado a superar os momentos difíceis", disse, emocionado.

Depois, quando o vento cessou e o seu barco estancou no mar, Oliver decidiu dar um mergulho, mesmo admitindo que "morria de medo de lugares profundos".

"Espero que não tenha nenhum tubarão por perto", gravou, antes de se atirar na água, mas voltar rapidinho para o barco.

"Ele agora é a minha ilha particular", brincou no vídeo, antes de soltar um profundo arroto, consequência das seguidas crises de enjôo que vem tendo no mar.

"Meu gato está bem melhor do que eu", admitiu.