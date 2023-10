Mas, até agora, a situação continua a mesma, com a família tendo que recorrer ao uso permanente das bombas de sucção, responsáveis por drenar a água que empoça no fundo do casco, a fim de impedir a inundação completa do barco.

"Eles estão bem, relativamente tranquilos, mas totalmente atentos ao comportamento do barco no mar", diz David Schurmann, um dos membros da família, mas que, desta vez, não está a bordo na viagem — bem como o patriarca Vilfredo Schurmann, que está no Brasil, finalizando um tratamento de saúde.

Seguem em velocidade reduzida

Imagem: Divulgação/Família Schurmann

No barco, além do capitão Wilhelm, estão mais cinco pessoas: sua mãe, Heloisa, sua esposa, Erika, a bióloga Katharina Grisotti, o fotografo Alex Nahas e a operadora de drones Carmina Reñones, todos integrantes da equipe do Projeto Vozes dos Oceanos.

Imagem: Divulgação/Família Schurmann

"Eles seguem navegando, mas com velocidade reduzida, rumo ao porto mais próximo, na Nova Zelândia, onde devem chegar dentro de dois dias, se o mar ajudar", diz David, que, juntamente com o pai, Vilfredo, vem mantendo intenso contato com a família desde que começou o problema no barco, no último sábado.