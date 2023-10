Antes, porém, pegou o celular e fotografou o interior da cabine do veleiro, já sendo tomada pelo mar.

Imagem: Reprodução

Depois, já na balsa - por força do hábito de quem passara os últimos anos registrando as travessias que fazia com seu veleiro para o seu bem-sucedido canal de vídeos na internet -, Martin, mais conhecido como "Martin Jambo", no YouTube, fez aquele que seria o último registro do barco, já adernado pelo peso da água que entrava por baixo do casco, antes de ele ser engolido inteiro pelo oceano, o que aconteceu em seguida.

Imagem: Reprodução

"Não sei quanto tempo passou entre o impacto e o afundamento do barco, mas foi rápido. Muito rápido", diz o alemão, que neste momento está seguindo para a África do Sul a bordo do navio que o resgatou no mar, no dia seguinte ao naufrágio, após ele disparar um pedido de socorro através do seu localizador portátil, e usar o telefone via satélite para se comunicar com a esposa, na Alemanha, que, por sua vez, acionou as autoridades marítimas alemãs e a Marinha do Brasil.

Deve chegar no fim de semana

A previsão é de que o velejador, que nada sofreu no episódio, desembarque na África do Sul neste fim de semana.